Цветанка Андреева: Стратегията на Радев да се дистанцира губи ефект

Стратегията на дистанция и ограничена публичност около президента Румен Радев започва да губи ефект. Това заяви политологът Цветанка Андреева в ефира на бТВ, коментирайки развитието на новия политически проект около държавния глава.

По думите й вече се усеща прекалено затишие около Радев. Тя предупреди и че предстоящата предизборна кампания вероятно ще бъде белязана от компромати, политическо „отстрелване“ на опоненти и силна конфронтация между партиите.

„Вече се усеща прекалено затишие около Радев. В началото беше разбираемо, защото той пазеше своите хора, но има момент, когато това започва да натежава“, каза Андреева. Според нея отсъствието на президента от някои ключови публични събития също поражда въпроси за стратегията на политическия проект около него.

Политологът прогнозира, че кампанията ще бъде силно конфронтационна, защото много формации се опитват да се позиционират като „антисистемни“. „Имаме много партии, които се обявяват за борци срещу статуквото и мафията. Сега ще започне битката кой е „най-антистатукво“, а това често води до вадене на компромати срещу политическите опоненти“, обясни тя. Според Андреева БСП вероятно ще бъде сред основните мишени в тази кампания.

По думите й появата на нов политически проект може да мобилизира част от негласуващите и да повиши избирателната активност. „Когато се появи нов популистки играч, това обикновено повишава активността. Така беше и при други нови политически проекти в последните години“, отбеляза тя.

Журналистът Ружа Райчева коментира, че удължителният закон за бюджета вероятно ще бъде приет без сериозни сътресения въпреки политическото напрежение. „Бойко Борисов каза, че ще го подкрепи, въпреки че обяви, че преминава в опозиция. Надявам се този бюджет да не се превърне в поредната предизборна битка, защото той е просто удължителен“, посочи тя.

Политологът Теодор Славев предупреди, че предизборната логика често води до наддаване между партиите, особено по теми като пенсиите. „Когато изборите чукат на вратата, обикновено започва пазарлък - най-често около реални плащания като пенсиите, защото това е електорат, към който всички се стремят“, каза той.

Според Славев основното предизвикателство след изборите ще бъде съставянето на стабилно управление, особено ако парламентът отново се окаже силно раздробен. „Ако няма редовно правителство, удължителният бюджет може да се използва само два пъти. Това означава, че след няколко месеца страната може да се изправи пред нова институционална криза“, предупреди той.

Анализаторите отбелязаха, че агресивната предизборна кампания и политическите скандали могат да отблъснат част от избирателите. „Ниската активност винаги влияе върху представителството в парламента“, заключи Славев.

