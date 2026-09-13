Цветанка Андреева: Стратегията на Радев да се дистанцира губи ефект
В предизборната кампания ще има компромати, атаки срещу партии и наддаване със социални разходи
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В предизборната кампания ще има компромати, атаки срещу партии и наддаване със социални разходи
Бившият президент търси подкрепа сред левите избиратели, а не партньорство със статуквото
Според експерти президентът все още не дава ясни отговори за бъдещ проект
Еврото, икономиката и подозренията за прегрупиране на олигархията
Бившият държавен глава очерта икономическа и геополитическа визия след напускането на „Дондуков“ 2
Предупреждават, че влизането му в партийната политика ще разтърси системата
Той още утре ще депозира оставката си като президент
Президентът атакува премиера и парламента, докато гради собствен политически проект под прикритието на „гражданско движение“
Лидерът на „Възраждане“ заяви, че страната има нужда от „преосноваване“
Няма капитал да отвее всички, каза доц. Стойчо Стойчев
Обществото е обезсърчено, а в България няма идейно пространство за нова партия
Георги Фотев е автор на израза “Времето е наше“
В съзнанието на президента стои темата за създаването на нов политически проект
По думите ѝ „с такъв имидж е много трудно да правиш политически проект”
На съучениците на Гешев имунитета си няма да го дам, категоричен бе експремиерът
Шансовете за третия мандат са нищожни, но се поставя добра основа за концепция за управленска коалиция
Отцепилите се от ИТН депутати правят движение
Губещите ще са ДБ и БСП, ИТН имат друг профил
Агресията в партиите се засилва,категоричен е експертът
Перспективите на президента за втори мандат стават доста мрачни без социалистите, каза Димитър Ганев