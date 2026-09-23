Карбовски с тежки думи за плочата в Петрохан

Журналистът Мартин Карбовски съобщи в социалните мрежи, че е присъствал лично на премахването на незаконната паметна плоча на прохода Петрохан, която по-рано днес лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов заяви публично в социалните мрежи, че е разрушил. Монументът, почитащ извършителя на жестоките убийства от февруари 2026 година и неговите жертви, предизвика остра обществена реакция.

В публикацията си телевизионният водещ потвърждава, че акцията е била планирана, като се позовава на свое предишно изказване в ефир.

"Слави Трифонов е бутнал плочата на Петрохан. Аз бях с него, както предупредих в последното ни живо предаване - ако не я махнете - ние ще я махнем", сподели Карбовски.

Журналистът, който в началото на септември беше номиниран именно от парламентарната група на "Има такъв народ" за член на Съвета за електронни медии, открито призовава и останалите присъствали на място да заявят участието си. Според него държавните институции са допуснали възхваляване на престъпления, което е наложило техните крайни действия.

"Държавата позволява извращения на паметта и истината. Някой трябва да ги спре. Нека всеки, който беше с нас си признае", допълва той.