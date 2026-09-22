Бивш премиер подпали най-богатото село у нас. Съседите му в ужас

Бившият премиер Жан Виденов запали вилната зона на най-богатото село у нас - пловдивското село Марково, известно като пловдивския Бевърли хилс, където къщи имат една от най-заможните българи. Алармата удари потребителка на фейсбук групата „Забелязано в Марково“ Иванка Глухова.

„Рядко пиша постове, но има неща, които трябва да се казват. Преди малко имаше пожар във вилна зона, наложи се да извикам пожарната, тъй като съседът ни г-н Жан Виденов реши за пореден път да си пали огън в двора, без да провери, че няма вода.

Поради вятъра и сухата шума, огънят стана неконтролируем, прехвърли двора му и започна да навлиза в нашия, отделно извън имота му изгоряха над 400 кв.м сухи треви наоколо и бяха застрашени и ел.табла по улицата на пожара“, информира жената.

По думите й пожарникарите дошли навреме, „цели 3 екипа и локализираха пожара“. „Благодаря ви момчета!!! Наистина трябва много да се внимава с паленето на огън във вятър и сухи треви. Бъдете внимателни!!!“, завършва Глухова.

За минути под поста й започнаха коментари, в които се коментира защо е споменала името на Жан Виденов.

Той беше премиер на България през 1995 – 1997 г. и председател на БСП от декември 1991 до декември 1996 г. Подаде оставка заради хиперинфлацията, доминото от банкови фалити и тоталния крах на държавата. Грандиозните протести по време на „Виденовата зима“ свалиха социалистите от власт и вкараха в управлението Иван Костов..