Мъри Стоилов взе решението за Лудогорец

Станимир Стоилов е бил първият избор на Лудогорец за заместник на Томас Райс, твърди Arenasport.bg. Разградчани са потърсили българския специалист преди да се стигне до решението Игор Йовичевич да се завърне начело на отбора.

Ръководството на „орлите“ е отправило щедра финансова оферта към Стоилов, но той е отказал и е предпочел да продължи работата си в Гьозтепе. Наскоро Мъри подписа нов договор с турския клуб.

В Разград са се надявали, че слабият старт на Гьозтепе може да накара Стоилов да обмисли завръщане в българския футбол. Специалистът обаче е избрал да остане лоялен към настоящия си клуб и да опита да подобри представянето на отбора.

Лудогорец започна спешно търсене на нов треньор, след като Трабзонспор плати около 1 млн. евро компенсация за Томас Райс. Германецът вече дебютира начело на турския тим с впечатляваща победа с 4:0 над шампиона Галатасарай.

След отказа на Стоилов разградчани са се насочили към завръщането на Игор Йовичевич. Сред обсъжданите варианти са били още Драган Стойкович-Пикси и Деян Станкович.

Междувременно Лудогорец официално обяви раздялата и с двама от помощниците на Райс – Даниел Зенкович и Антониус Локхоф. Договорите им са прекратени срещу компенсация, докато останалите членове на щаба продължават работа до назначаването на новия наставник.