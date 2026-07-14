Новият треньор на Лудогорец със сериозна закана

Новият старши треньор на Лудогорец - Томас Райс, проведе дебютна тренировка начело на отбора. Германският специалист отправи първото си послание към феновете и обеща, че титлата ще се върне в Разград.

"Наистина съм щастлив и горд, че съм новият треньор на този клуб. Знам, че този клуб пише история през последните години. Миналия сезон само изпусна шампионската титла, но сега ще помогна да си я върнем и да започнем нова страница в историята.

Клубът има само една-единствена цел - да си върнем шампионската титла. Мисля, че отборът има нужните качества, но само те не са достатъчни. Нужен е и правилният манталитет. Искам да го предам на отбора, да изградим силен колективен дух и заедно с нашите фенове отново да се борим за титлата.

Сигурен съм, че ще помогна на отбора и на клуба отново да се борят за шампионската титла и да станат шампиони. Моята философия е да виждам силен отборен дух, борбеност и висока интензивност в мачовете.

Искам да се борим във всеки мач, да покажем, че сме Лудогорец, и да започнем да пишем нова история", сподели във видео Райс.

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