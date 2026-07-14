Радев зашлеви партиите, довели страната до катастрофа и свръхдефицит

Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до тази катастрофа и докараха страната до свръхдефицит. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Париж, където е по покана на президента Макрон, за да присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция.

На въпрос дали би подкрепил преразглеждане на бюджетния дефицит между първо и второ четене, премиерът отговори, че това не е възможно, тъй като сегашният дефицит е наследен от предишните управления.

„Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещан от другите управления. Той е много, много висок. Направили сме всичко възможно, за да го свалим до една приемлива норма“, заяви Радев.

По повод предложението на Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България премиерът заяви, че подобна процедура вече е прилагана спрямо редица държави членки на Европейския съюз.

„Това е процедура, която е налагана на много държави в ЕС. Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до тази катастрофа и докараха страната до свръхдефицит“, каза Радев.

Премиерът обяви, че през следващите няколко месеца ще бъде изготвен проектът на държавния бюджет за 2027 г., който според него ще бъде ключов за финансовата стабилност на страната.

„Този бюджет ще бъде един силен аргумент, за да не се налагат такива санкции на България“, категоричен бе Радев.

За първи път България открито защити своя национален интерес, коментира Румен Радев по повод смекчаването на 21-ия пакет санкции срещу Русия и изваждането от него на патриарх Кирил и руския бизнесмен Вагит Алекперов, както поиска България.

„За първи път България се заявява открито за своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това“, каза премиерът.

По думите му Европейският съюз е силен само когато силни са и неговите държави членки.

„Те могат да бъдат силни само когато отстояват своя интерес, а това поведение се уважава от всички партньори“, каза премиерът.

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