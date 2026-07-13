Луксът лесно се превръща в кич. 8 решения състаряват интериора на дома

Осем доскоро популярни решения вече могат да направят дома да изглежда остарял, евтин или прекалено претрупан. Шестима интериорни дизайнери поставят сред най-проблемните цялостното ретро обзавеждане, шеврона, евтините хромирани копия, показния блясък и определени модели кадифени дивани. Важната уговорка е, че не всеки стар предмет или лъскав детайл е антитенденция - проблемът идва от ниското качество, прекаляването и липсата на индивидуалност. Класацията е публикувана от „Хаус Бютифул“.

Уютът измества показността

Интериорът през 2026 г. се насочва към домове, които изглеждат обитавани, лични и събирани постепенно, а не като готови декори от каталог. На преден план излизат естественото дърво, следите от употреба, смесването на различни епохи и предметите със собствена история. Това означава, че старите мебели не трябва непременно да бъдат изхвърляни - те просто не бива да превземат всяка стая или да бъдат комбинирани механично.

Не арт ново, а тотален ретро интериор

Първата посочена антитенденция не е арт ново, а цялостното обзавеждане в стила на модернизма от средата на XX век. Отделен оригинален шкаф, кресло или маса могат да внесат характер, но помещение, изпълнено единствено с подобни мебели, вече изглежда като капсула на времето.

„Пазарът беше пренаситен с този облик“, обяснява дизайнерът Марк Шуберт. Съвременният подход е ретро предметите да се смесват с по-топли материи, естествени текстури и елементи от други периоди, вместо целият дом да копира една епоха.

Шевронът натоварва погледа

Повтарящите се V-образни линии бяха един от най-разпознаваемите мотиви през първите десетилетия на века. Силният контраст обаче бързо изморява окото, а доминиращият геометричен рисунък трудно се съчетава с други стилове.

Особено рискови са големите площи с шеврон - дивани, фотьойли, завеси или килими. При желание мотивът да остане, по-безопасният избор е малък акцент, който може лесно да бъде сменен.

Икатът загуби част от блясъка си

Ярките и сложни икат мотиви също попадат сред решенията, от които дизайнерите се отказват. Материята дълго време беше използвана за претапициране на столове, възглавници и стари мебели, но силните цветове и наситените шарки могат да внесат хаос в помещението.

Дизайнерът Микел Уелч признава, че някога е използвал икат с огромен ентусиазъм, но днес старите снимки му изглеждат прекалено шумни. Това не означава, че техниката е без стойност, а че масовото и безконтролно използване вече не носи търсената изтънченост.

Буда не е случаен аксесоар

Фигури и мебели с изображения на Буда често се поставят в домовете като символи на спокойствие, късмет или духовност. Когато обаче са използвани единствено като екзотична украса, без разбиране на тяхното религиозно и културно значение, резултатът може да изглежда повърхностен и неуважителен.

Микел Уелч си спомня червен стол с образ на Буда, който включил в свой проект. По-късно определил решението като лишено от дълбочина и уважение към културния контекст.

Евтиният хром издава имитацията

Самият хром не е обявен за мъртъв. Проблемът са нискокачествените копия на известни дизайнерски мебели, които се опитват да създадат усещане за лукс само с лъскава повърхност.

„Не става дума за тенденции, а за почтеност“, подчертава дизайнерката Али Бъд. Евтините имитации лесно се надраскват, показват отпечатъци и често изглеждат несвързани с останалото обзавеждане.

Прекаленият блясък вече тежи

Позлата, огледални повърхности, масивни орнаменти и тежки мебели дълго време бяха използвани като бърз начин за демонстрация на разкош. През 2026 г. този подход все по-често се възприема като натрапчив и остарял.

По-търсени са чистите линии, естествените материали и ненатрапчивата елегантност. Един силен акцент може да изглежда впечатляващо, но когато всяка повърхност блести и всяка мебел се опитва да бъде център на вниманието, пространството губи мярка.

Кадифето изисква високо качество

Не всички кадифени мебели са извън мода. Дизайнерите предупреждават конкретно за диваните в наситени скъпоценни цветове, изработени с некачествено или лесно мачкащо се кадифе.

Някои материи бързо показват следи от сядане, износване и петна, които изпъкват още повече върху тъмнозелено, бордо или наситено синьо. При подобен диван качеството на плата и устойчивостта му са по-важни от ефектния цвят.

Копчетата на „Честърфийлд“ събират прах

Класическият диван „Честърфийлд“ запазва мястото си в интериора, но силно капитонираните модели с множество копчета вече пораждат съмнения. Във вдлъбнатините се натрупват прах и мръсотия, а копчетата могат да се закачат, разхлабят или направят облегалката неудобна.

Дизайнерите препоръчват по-семпла версия с възглавници или поставяне на капитониран модел в зона, която не се използва постоянно. Така класическата форма остава, без мебелта да се превръща в трудна за поддържане тежест.

Тенденциите не са забрани и не изискват домът да бъде преобзавеждан всяка година. Един стар диван или хромирана лампа могат да изглеждат чудесно, когато са качествени и имат естествено място в помещението. Истински остарява не отделният предмет, а интериорът, който сляпо копира мода и не разказва нищо за хората, които живеят в него.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com