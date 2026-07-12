Хотел, създаден през 1100 г., е най-добрият в Европа

Първоначално създаден през 1100 г., хотелът Castiglion del Bosco, част от групата Rosewood, беше обявен за най-добрия хотел в Европа от Travel + Leisure. Имотът, разположен в 900-годишно имение с площ от 5000 акра в сърцето на Тоскана, оглави класацията на най-добрите хотели в света на изданието, предава Еuronews.

Хотелът Castiglion del Bosco получи впечатляващ резултат от 99,58 точки от 100 възможни, след като 207 000 читатели участваха в гласуването за наградите „Най-добрите в света“. Причината за високата оценка е комбинацията от атмосфера, луксозно настаняване и местоположение. Комплексът включва 42 апартамента и 11 частни вили, разполага с единствения частен голф клуб в Италия, както и с историческата винарна Castiglion del Bosco и лозята Brunello di Montalcino.

Гостите на вилите могат да се насладят на собствени басейни, а основният инфинити басейн на хотела предлага впечатляващи гледки към хълмистия град Монталчино и долината Вал д'Орча, която е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Кулинарното предложение също е сред силните страни на хотела – двузвездният ресторант Campo del Drago използва само продукти от Тоскана, а гостите могат да посетят и остерията La Canonica в стил тратория, както и бара край басейна.

Докато Castiglion del Bosco зае първото място сред хотелите в Италия и Европа, титлата за най-добър хотел в света беше присъдена на Patina Osaka в Япония. Хотелът впечатлява с панорамните си гледки към замъка в Осака и с уелнес център с площ от 1400 квадратни метра.

Сред останалите високо оценени европейски хотели в класацията попадна Six Senses Crans-Montana в Швейцария, който зае второто място в Европа. Курортът в стил швейцарско шале разполага с 45 места за настаняване, предлага гледки към Матерхорн и Монблан, както и директен достъп до ски пистите. След активен ден гостите могат да използват спа центъра с девет процедурни стаи, йога студио, басейн на покрива, парна баня, джакузи и зона за студена вода.

Третото място в Европа е за Il Sereno Lago di Como в Торно, Италия, разположен на брега на езерото Комо. До хотела гостите пристигат с лодка, а сред основните му характеристики са 18-метровият безкраен сладководен басейн над езерото, спа центърът в бивша лодкостоянка и ресторантът Il Sereno Al Lago, отличен със звезда Michelin. В челната четворка попадна и Rosewood Villa Magna в Мадрид, който предлага 101 стаи и 53 апартамента, четири ресторанта и бара, както и един от най-добрите спа центрове в града. Петото място е за Grand Hotel Excelsior Vittoria в Соренто, разположен на скала с изглед към Неаполитанския залив и Везувий, където гостите могат да се насладят на спа център в оранжерия от XIX век, ресторант със звезда Michelin и впечатляващи гледки.

Най-добрите хотели в Европа според Travel + Leisure:

Castiglion del Bosco, хотел Rosewood – Монталчино, Италия

Six Senses Crans-Montana – Швейцария

Il Sereno Lago di Como – Торно, Италия

Rosewood Villa Magna – Мадрид, Испания

Grand Hotel Excelsior Vittoria – Соренто, Италия

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