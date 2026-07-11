Пенсиите влизат в червената зона! Властта готви голяма промяна

Българската пенсионна система се нуждае от сериозен анализ и дългосрочни реформи. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по икономическа политика и депутат от "Прогресивна България" Стефан Белчев в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV.

По думите му настоящият модел е все по-труден за поддържане заради неблагоприятното съотношение между работещи и пенсионери

„В момента трима работещи изкарват пенсиите на двама пенсионери. Няма как да имаме устойчива система, когато всички учебници казват, че един пенсионер трябва да се издържа от трима работещи“, заяви Белчев.

Той подчерта, че почти половината от недостига на средства в Националния осигурителен институт вече се покрива от държавния бюджет.

„Сега почти половината от недостига на средствата за НОИ се поема от републиканския бюджет“, посочи депутатът.

България е в процедура за прекомерен дефицит

Белчев коментира и финансовото състояние на страната, след като България официално влезе в процедура по прекомерен дефицит.

„Още през май знаехме, че това предстои. Да, влизаме в клуба на лошите момчета, където са държави като Гърция, Италия и Франция, но това не трябва да ни успокоява“, каза той.

Според него положителната новина е, че държавният дълг остава сравнително нисък.

„Дългът ни е около 30% от БВП, което ни нарежда сред държавите с най-ниско задлъжняване в Европейския съюз.“

Бюджет 2026 влиза в парламента

По думите на Белчев основната задача пред управляващите е приемането на държавния бюджет.

Той очаква Бюджет 2026 да бъде окончателно приет в рамките на следващите две седмици.

Ще има ли промени за държавните служители?

Белчев коментира и обсъжданите промени в осигуряването на държавните служители.

Той призна, че е скептичен, че ефектът върху бюджета ще бъде незабавен, но смята, че в дългосрочен план реформата ще има положително отражение.

„В средносрочен и дългосрочен план ще се усети ефектът от това държавните служители сами да плащат осигуровките си“, заяви той.

Данъците няма да се увеличават

Депутатът увери, че към момента не се предвижда повишаване на данъците.

По думите му усилията ще бъдат насочени към ограничаване на сивата икономика, която според него крие сериозен потенциал за допълнителни приходи в бюджета.

Той не изключи и дебат за увеличаване на такса смет, но подчерта, че подобно решение трябва да бъде внимателно обсъдено.

Според Белчев целта е до 2028 година България отново да покрива европейското изискване за бюджетен дефицит до 3% от БВП.

„Не можем да променим ситуацията с магическа пръчка, но вече знаем къде са проблемите и трябва да започнем да ги решаваме“, заключи той.

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