След катастрофата на "Тракия": Двамата ранени са стабилни, подменят мантинели

Двамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ са в стабилно състояние, съобщиха от лечебните заведения, в които са настанени.

По-тежко пострадалият беше транспортиран с въздушна линейка до Университетската многопрофилна болница в Бургас, където остава за лечение. Другият ранен е настанен в частна болница. Той все още е в реанимация, но състоянието му също е стабилно.

Междувременно от Областното пътно управление – Бургас обясниха, че мантинелата на мястото на катастрофата е била монтирана съгласно всички изисквания, действащи към момента на изграждането на участъка.

„Този вид мантинела е поставена по проекта, изпълнен през 2014 година. Тогава участъкът между Ямбол и Карнобат беше въведен в експлоатация и отговаряше на всички стандарти и нормативни изисквания“, заяви пред „Събуди се“ директорът на Областното пътно управление – Бургас инж. Митко Порязов.

По думите му става въпрос за двувълнова мантинела, която е била проектирана да задържа превозни средства с тегло над 1600 килограма.

Порязов посочи още, че по републиканската пътна мрежа се извършват постоянни проверки за безопасност, а участъците със съоръжения, които вече не отговарят на най-новите изисквания, ще бъдат поетапно обновявани.

„Подмяната вече е започнала. В отсечката между Карнобат и Бургас вече е монтирана тривълнова ограничителна система, която отговаря на актуалните стандарти“, обясни той.

По думите му фирмата, изградила магистралния участък през 2014 година, не е същата, която днес поддържа съоръженията. Всички изпълнители се избират по реда на Закона за обществените поръчки, а използваните ограничителни системи трябва да притежават необходимите сертификати за безопасност.

След катастрофата на място пристигна и регионалният министър Иван Шишков, който обеща по-строги мерки за повишаване на безопасността по републиканската пътна мрежа.

Причините за тежкия инцидент все още се изясняват. Очакват се резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотични вещества на водача на тежкотоварния автомобил, които ще бъдат част от разследването.

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