Стораро призна за поршето в Созопол. Странното му обяснение защо го е сторил

Певецът Емрах Стораро призна, че именно той е бил зад волана на луксозния автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол. Признанието идва, след като полицията го призова да даде обяснения по случая.

По информация на органите на реда срещу водача ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата. Разследването продължава, като се преглеждат записи от охранителни камери и се разпитват свидетели.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, Емрах Стораро обяснява, че е навлязъл в пешеходната зона, защото малко преди него друг автомобил преминал по същия маршрут и той решил, че движението е разрешено.

„Всеки ден се случват най-лошите неща в нашата държава – отвличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост. И какво се случва? Емрах е на първа страница, защото е минал през пешеходна зона. Видях, че друга кола мина преди мен и помислих, че това е нормален път“, казва певецът.

В друго видео той твърди, че и други автомобили са преминавали по същото трасе, но общественото внимание е било насочено единствено към неговия автомобил.

Стораро коментира още, че санкцията за подобно нарушение е около 20 евро.

Очаква се след приключване на проверката полицията официално да връчи акта за установеното нарушение.

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