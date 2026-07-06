Калин Стоянов разшири сигнала за PNR-гейт. Нови факти за злоупотребите на Демерджиев

Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор във връзка с действията на вътрешния министър Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Това съобщи самият Стоянов в публикация във Фейсбук.

Според него допълнението съдържа конкретни факти и аргументи за предполагаеми злоупотреби по случая, известен като PNR-гейт. Паралелно с това са изпратени уведомления и до Интерпол и Европол.

Сигналът стига до международни институции

Стоянов твърди, че в България информация от международни PNR бази данни е била използвана неправомерно с цел политическо въздействие срещу лидер на опозиционна партия. Именно заради това, по думите му, са сезирани и международните правоохранителни организации Интерпол и Европол.

„Днес допълних сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор на Република България във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев“, написа Стоянов.

Той посочва, че в допълнението е изложил нови факти и аргументи за това какви злоупотреби според него са били извършени от посочените длъжностни лица по случая PNR-гейг.

PNR-гейт и обвинението за политическа употреба

Случаят PNR-гейт се свързва с твърдения за неправомерен достъп или неправомерна употреба на данни от международни системи за пътническа информация. Спорът вече излезе извън рамките на институционалната проверка и се превърна в остър политически сблъсък около въпроса кой, на какво основание и с каква цел е работил с подобна чувствителна информация.

„Паралелно с това подадохме официални сигнали до Интерпол и Европол, с които ги уведомяваме, че в България информация от международните PNR база данни е използвана неправомерно с цел политическа саморазправа с лидер на опозиционна партия“, заяви Стоянов.

Твърденията му са тежки, защото поставят под въпрос не само действията на конкретни длъжностни лица, а и начина, по който български институции работят с международни информационни масиви, предназначени за сигурност и противодействие на тежка престъпност.

И още един сигнал срещу Демерджиев

Стоянов съобщава и за допълнителна информация по друг предходен сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор. Той твърди, че вътрешният министър чрез подчинените му областни дирекции оказва институционална подкрепа на Николай Филипов, известен като „Митничаря“ от Бургас, в спорове с негови бивши съдружници.

Според Стоянов срещу това Филипов бил заявил готовност да дава неверни показания срещу лица, посочени от Демерджиев. И тези твърдения са представени от подателя на сигнала като част от нови данни, приложени към вече подадената информация до прокуратурата.

„Очаквам компетентните български и международни институции да извършат обективна проверка на всички изложени факти и обстоятелства“, написа Калин Стоянов.

Проверка, която вече не е само вътрешна

С изпращането на сигнали до Интерпол и Европол случаят придобива по-широк институционален обхват. До този момент темата се развиваше основно като вътрешнополитически спор около МВР, ГДБОП, ДАНС и начина, по който се използват чувствителни данни.

Сега Стоянов настоява за проверка не само от българската прокуратура, а и за внимание от международните партньори. Именно това прави случая по-тежък - ако твърденията бъдат проверени и потвърдени, въпросът вече няма да бъде само политически. Ако не бъдат потвърдени, институциите ще трябва ясно да покажат как е работено с данните и защо обвиненията са неоснователни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com