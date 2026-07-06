Радев отива при Ердоган преди НАТО, Анкара става ключова спирка

Премиерът Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът ще се проведе в президентския комплекс „Бештепе“ преди срещата на върха на НАТО. В центъра му ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и теми от взаимен интерес за България и Турция.

Това няма да е първи важен политически контакт между двамата - още като президент Радев неведнъж е разговарял с Ердоган в ключови моменти за сигурността, миграцията и енергетиката.

Анкара преди НАТО

Срещата идва в момент, в който Турция отново е в центъра на вниманието на Алианса. Анкара е домакин на срещата на върха на НАТО, а турският президент ще проведе серия двустранни разговори с лидери, които ще участват във форума. Срещата на върха ще се състои на 7 и 8 юли, а програмата включва прием и вечеря за гостуващите държавни и правителствени ръководители в президентския комплекс.

За България разговорът с Ердоган има особено значение, защото отношенията с Турция не са само съседски. Те минават през няколко чувствителни линии - границата, миграционния натиск, енергийната свързаност, търговията, транспортните коридори и сигурността в Черноморския регион.

Затова и срещата в „Бештепе“ не е протоколен жест преди натовския форум. Тя е част от постоянния политически канал между София и Анкара - канал, който е бил използван и в моменти на напрежение, и в периоди на прагматично сближаване.

Срещите от президентските години

Радев и Ердоган вече са имали няколко важни контакта, докато Румен Радев беше президент. Един от тях е на 12 юли 2018 г. в рамките на срещата на върха на НАТО в Брюксел. Тогава обсъждаха ненамесата във вътрешните работи, мигрантския натиск и енергийните проекти. Срещата бе само три дни след като Радев присъства на встъпването в длъжност на Ердоган след изборите в Турция през 2018 г.

Още тогава линията е ясна - Турция е важен съсед, партньор и съюзник, но между двете страни има въпроси, които не могат да бъдат оставени встрани. Сред тях са миграцията, ролята на Турция като бариера по пътя към Европа, енергийните трасета и чувствителната тема за ненамеса във вътрешните работи.

Истанбул и голямата тема за границата

Най-съществената работна среща между двамата в президентския период на Радев е на 9 декември 2022 г. в Истанбул. Тогава българският държавен глава е на посещение в Турция по покана на Ердоган, а във фокуса на разговорите са икономиката, енергетиката, миграцията и сигурността. В делегацията участват министри на отбраната, вътрешните и външните работи, както и на енергетиката.

Тази среща идва на фона на силен миграционен натиск и спорове около готовността на България за Шенген. След разговора в двореца „Вахдеттин“ двамата президенти изразяват обща воля за подобряване на охраната на общата граница, увеличаване на търговския обмен до 10 млрд. долара и по-добра енергийна свързаност.

Истанбулската среща е важна и заради по-широкия контекст. Войната в Украйна вече беше променила транспортните и енергийните маршрути в Европа. Тогава Радев подчертава, че България и Турция са съседи в сложен регион, а един от надеждните сухопътни маршрути минава именно през Турция и България.

Днешният разговор

Днешната среща вече е в различна политическа рамка - Радев е министър-председател, а разговорът е преди натовски форум, на който Турция ще търси силна роля като домакин и регионален фактор. За България това означава, че двустранните теми ще се преплитат с по-голямата картина на Алианса.

Сред естествените акценти са сигурността на южния фланг, войната в Украйна, Черно море, миграцията, транспортната и енергийната свързаност. Турция остава ключов партньор за България и заради границата, и заради търговията, и заради инфраструктурните маршрути между Европа, Близкия изток и Кавказ.

В същото време Анкара винаги е труден, но необходим партньор. Турция е съюзник в НАТО, регионална сила със собствена политика и държава, без чието участие много от темите за сигурност в Югоизточна Европа не могат да бъдат решени.

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