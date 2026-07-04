Какво става. Обявиха новия Шенген у нас

Читатели на „Марица“ сигнализираха за сериозни задръствания на ГКПП „Маказа“, където по думите им преминаването към Гърция отнема повече от 30 минути, а в пикови моменти чакането достига и час.

Множество сигнали и снимки, направени от пътуващи, които показват дълги колони от автомобили, образували се още преди самия граничен пункт. Според читателите опашката се простира на няколко километра, като на отделни кадри се виждат десетки автомобили, чакащи да преминат.

Причината според пътуващите – задължителната дезинфекция на автомобилите



По информация на хората, които са на място, основното забавяне се получава при преминаването през изградения дезинфекционен пункт преди влизането в Гърция.

Всеки автомобил преминава през специална вана с дезинфекционен разтвор, което значително забавя пропускателната способност на пункта, особено при засилен трафик в началото на летния туристически сезон.

Читателите описват ситуацията като "новия Шенген" – с отпаднали паспортни проверки, но с ново препятствие, което създава сериозни опашки.

По оценки на пътуващи, намиращи се на място, колоната достига 4 километра.

Началото на отпуските увеличава натоварването



Не е изненада, че именно през първите дни на юли трафикът към Гърция рязко се увеличава. Хиляди българи избират Маказа като най-краткия маршрут към плажовете в Северна Гърция, а през почивните дни автомобилният поток традиционно е най-голям. Когато към засиления туристически поток се добавят допълнителни процедури по преминаването, дори минимално забавяне за всеки автомобил може да доведе до образуването на дълги колони.

Пътуващите призовават институциите да потърсят решение за ускоряване на преминаването през пункта, тъй като през летния сезон Маказа се използва ежедневно от хиляди туристи.

Според тях при подобен трафик е необходима по-добра организация, която едновременно да гарантира изпълнението на санитарните мерки и да не допуска километрични задръствания.



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