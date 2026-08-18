Рокада на върха! Радев с ново назначение

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на здравеопазването е назначен Николай Вълов Трифонов. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Заместник-министърът на здравеопазването проф. Петко Салчев подаде оставка по собствено желание на 14 август. От пресслужбата на кабинета съобщиха тогава, че заместник-министърът на здравеопазването Петко Салчев е освободен от длъжността със заповед на министър-председателя Румен Радев.

"Разделихме се с министъра с много добри чувства и без скандали", каза Салчев. От Министерския съвет потвърдиха, че решението за напускане е по негова инициатива, поради което премиерът го е освободил от длъжността.