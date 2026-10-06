Радев с нови данни за атаките с дронове, намеси НАТО

Премиерът Румен Радев определи като „абсолютно недопустима“ атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. По думите му случилото се е грубо погазване на морското и международното право.

Радев е обсъдил инцидента във видеоконферентен разговор с лидерите на държавите от Европейския съюз, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Атаката е променила и дневния ред на срещата.

„Изложих всичко това, което се случва в момента в нашата изключителна икономическа зона. Изключително обезпокоително е“, заяви премиерът. Той уточни, че все още няма потвърдена информация какъв тип са дроновете и от коя страна са били използвани.

Корабите са били атакувани на около 130 километра от българския бряг, извън териториалните води на страната. Затова към момента не могат да бъдат задействани чл. 4 и чл. 5 от Северноатлантическия договор.

„Не са в териториални води. Тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО, там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговорът. Въпросът е поставен и в ЕС, и на ниво НАТО“, каза Радев.

По-рано през деня премиерът свика съвещание в Министерския съвет с участието на министрите на отбраната, вътрешните работи, транспорта и околната среда и водите, ръководителите на службите за сигурност и представители на президентството.

На него Радев определи атаката като сериозна тенденция. Според него продължаването на войната увеличава риска конфликтът да разшири обхвата си и да се превърне в глобален.

„Виждаме, че войната се ожесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо“, заяви министър-председателят.

Той отново подчерта позицията си, че прекратяването на войната трябва да бъде незабавно и че това е единственият начин да бъде ограничен рискът от по-нататъшна ескалация.