Парламентът избра новите членове на съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на Народното събрание. От тях 7 за от "Прогресивна България", четирима от ПП-ДБ.

Сред новите кадровици има две спорни фигури, наложени от ПП-ДБ - бившият министър на вътрешните работи Емил Дечев и бившият правосъден министър Андрей Янкулов. Съпругата на Дечев отправи тежки обвинения срещу него, свързани с отношението му към тяхното дете. Името на Янкулов пък изплува в казуса "Петрохан".

Членовете на ВСС от парламентарната квота с изключение на Дечев бяха подкрепени от огромно мнозинство от над 200 депутати от всички партии. Само за бившия МВР-шеф гласуваха 167 народни представители при необходими 160.

Избраните за Съдийската колегия са: Емил Дечев (167 гласа „за“); Иван Ранчев (226 гласа „за); Калин Баталски (225 гласа „за“); Петьо Славов ( 226 гласа „за“); Таня Радуловска-Мадамжиева (189 гласа "за"); Цветко Лазаров (226 гласа "за").

От участващите кандидати в процедурата минимумът от 160 гласа подкрепа не получиха Анета Антонова, Васил Пандов, Евгений Стайков, Михаил Малчев, Светлозар Георгиев, Силвия Цанова, Цвета Рангелова.

Избраните членове на Прокурорската колегия са Андрей Янкулов (203 гласа „за“), Веселин Вучков (227 гласа „за“), Екатерина Гетова (227 гласа „за“), Иван Калибацев (226 гласа „за“) и Красимир Комсалов (226 гласа „за“).

От останалите кандидати минималната подкрепа от 160 гласа не получиха Емил Дечев, Милена Карагьозова и Стефан Милев.

В началото на дебата зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид посочи, че всички кандидати се представили отлично и отново повтори, че ще ги подкрепят без двама души - Емил Дечев и Андрей Янкулов. Дечев, защото "всички знаем за домашното насилие", а Янкулов - защото "въпросите за Петрохан останаха висящи", обясни Хамид. ДПС заяви, че няма да подкрепи кандидата на "Възраждане" Цвета Рангелова - по идеологически причини.

Хамид Хамид обяви, че кандидатите са договаряни на тъмно по ъглите на парламента и обяви имената на хората които ще бъдат избрани: Петьо Славов, Емил Дечев, Екатерина Салкова, Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Красимир Комсалов, Иван Калибацев, Калин Баталски, Таня Радуловска, Иван Ранчев и Цветко Лазаров. Налице е нова сватба, заключи Хамид.

Управляващите остават управляващи, а опозицията - опозиция, опита се да разсее съмненията Божидар Божанов от ДБ.

Костадин Костадинов от "Възраждане" заговори за "кръвосмешение" и потвърди, че списъкът на Хамид е точен, а ПБ подарили 40% от нейната квота на ПП и ДБ. "За пореден път станахме свидетели на тържеството на политическото лицемерие, но най-губещи ще бъдат избирателите на ПБ", каза Костадинов. Той добави, че "Възраждане" ще подкрепят не само Цвета Рангелова, но и други кандидати, но това щяло да бъде на база личности.

Антон Кутев припомни, че огромна част от вота за "Прогресивна България" е бил, за да има промени в съдебната система, които всички очакват.

Надежда Йорданова от ДБ припомни, че мандатът на настоящия ВСС изтече още през октомври 2022 г.

Янка Тянкова от ПБ, която е председател на Правната комисия в НС, изтъкна, че процедурата е прозрачна, а целта е формиране на авторитетен ВСС. Тя посочи, че е положила много усилия, за да върне професионалния тон в правната комисия.

Велислав Величков от ПП посочи, че днешният ден щял да остане в парламентарната история, защото щял да свърши работата на няколко съвета, които не избрали кадровия орган.

На 25 октомври прокурорите вече избраха своите представители. Това са Пламен Петков, Ивайло Илиев, Ивайло Ангелов и Красимира Филипова.

На 8 ноември пък съдиите излъчиха своите шестима представители във ВСС – Мария Терзийска, Светлана Калинова, Даниела Александрова, Веселка Златева, Васил Петков и Емилия Василева.

Предстои утре следователите да решат дали ще вкарат в съвета Петко Петков или Бойко Атанасов.