Европейската комисия даде зелена светлина за петия транш за България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), чиято стойност надхвърля 1,7 млрд. евро. Новината съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов.

По думите му страната ни приключва успешно изпълнението на плана и ще усвои близо 99% от предвидения финансов ресурс. Последното плащане става факт след реализирането на повече от 50 ключови реформи и инвестиционни проекти.

Пеканов отчете постигнатото като значим успех за кабинета. "Този успех днес е резултат на бързите и смели действия, които предприехме още в първите дни на кабинета след заклеването му през май", подчерта той. Вицепремиерът припомни, че до пролетта на тази година България е била получила едва малко над половината от средствата и опасността от загуба на финансиране е била напълно реална.

Той изрази благодарност към премиера Румен Радев за "ясния политически ангажимент и визия", както и към председателя на парламента Михаела Доцова и народните представители, приели неотложните законодателни промени.

Като ключов пробив Пеканов изтъкна сформирането на антикорупционна комисия - стъпка, по която редица предходни кабинети не успяха да постигнат съгласие. Според него бързите действия на правосъдния министър Николай Найденов и вътрешния министър Иван Демерджиев са отблокирали замразени 400 млн. евро за страната.

Другото сериозно изпитание е било в сектор "Енергетика". Вицепремиерът благодари на енергийния министър Ива Петрова и екипа ѝ за ежеседмичните срещи с хората в региона на Стара Загора. "Стигнаха до консенсус, че е по-добре България да не загуби половин милиард евро по плана за възстановяване и още над 1 милиард евро по Фонда за справедлив преход. По-добре тези средства да бъдат използвани за инвестиции в региона", обясни той. В резултат е договорено и дълго отлаганото преструктуриране на Българския енергиен холдинг.

В рамките на преговорите с Брюксел правителството е успяло да договори и отпадането на изискването за обединяване на ВиК операторите в общините със собствени водни дружества. "Това е тема, която притесняваше общините, и се радвам, че успяхме с Европейската комисия да намерим решение за нея, за да не загубим и тук сериозен ресурс", отбеляза Пеканов, отправяйки благодарности към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и МОСВ.

Ускорено са приключени и редица проекти в здравеопазването, културата, индустрията и социалния сектор. Пеканов благодари на всички осем кабинета, работили по ПВУ от 2020 г. насам, а по адрес на критиките от политическите опоненти коментира с ирония: "Опозицията често ни атакува, че може би допускаме грешки, че още се учим. Затова все пак ще допусна, че ако не получим 99%, да, възможно е да получим 98,7%."

Вицепремиерът обобщи и конкретните придобивки за страната през последните пет години: нови влакове и мотриси за метрото, медицински хеликоптери и съвременна болнична апаратура, модернизирани домове за възрастни хора и лица с деменция, мащабни вложения в транспорта и енергетиката, както и изграждането на STEM центрове във всички български училища.

"Това не е краят. Оттук нататък трябва да използваме напредъка и да го надграждаме. С ясна комуникация тези реални резултати трябва да стигнат до гражданите", категоричен бе Пеканов.

Пеканов обясни още, че относно средствата, които България няма да получи - Европейската комисия е одобрила петото плащане, но по шест мерки е отчетено незадоволително изпълнение. "Става въпрос за неизбран член на Антикорупционната комисия, две недовършени детски градини, един незавършен индустриален парк, недостатъчен брой дигитални сертификати и обучения по проект на Министерството на труда и социалната политика, както и неизпълнение на показател, свързан с обществените поръчки. Поради това се очаква задържане на около 60-65 млн. евро, което представлява приблизително 1% от общия размер на средствата по ПВУ", заяви той.

"Всички останали проекти продължават да се изпълняват, а средствата вече са вложени в инфраструктурни, социални и образователни инвестиции", заключи вицепремиерът.