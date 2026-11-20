Новият Висш съдебен съвет вече е договорен между управляващите от "Прогресивна България", "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

Той обяви, че партията му ще подкрепи повечето кандидати за парламентарната квота във ВСС, но категорично отказва да гласува за Емил Дечев, Андрей Янкулов и представителя на "Възраждане". След него депутатът Хамид Хамид прочете имената на 11-те души, които според ДПС вече са договорени за новия съдебен съвет.

Такъв човек не трябва да управлява съдебната власт

"Има мнозинство. Ще подкрепим всички кандидати извън Дечев по обясними причини. Смутени сме от всичко, което казва жена му. Такъв човек не трябва да управлява съдебната власт. Това е министърът, който ръководи най-нечестните избори, с огромен полицейски натиск", заяви Пеевски.

Лидерът на ДПС отправи обвинения и срещу другия бивш служебен министър Андрей Янкулов.

"Няма да подкрепим и Янкулов - човекът, който е натискал институциите за "Петрохан". Разпъвал е чадър върху "Петрохан". Най-некадърният правосъден министър, който е имала България. "Възраждане" не можем да ги подкрепим по идеологически причини", коментира той.

Цялата отговорност ще бъде на новата сглобка

Пеевски обясни защо ДПС ще подкрепи останалите кандидати, въпреки твърденията му за предварителни политически договорки.

"Другите ще ги подкрепим, за да може цялата отговорност за съдебна власт да е на новата сглобка. Вече няма как те да имат различна политика в парламента, при условие че заедно си избират съдебната власт, заедно си избират главен прокурор, шеф на ВАС и всички надолу началници в съдебната власт", каза още той.

Според лидера на ДПС изборът на новите членове на съдебния съвет е резултат от предварително постигнати споразумения между политическите формации.

"Новият ВСС е ясен, договорен в различни кабинети в държавата. Всичко е договорено между управляващите и ПП и ДБ. Това си е техният ВСС. Надявам се от днес никога повече ВСС и който и да е било от съдебната власт да не бъде приписван на ДПС. Всичко е тяхно. Сега ще чуете кои ще бъдат избрани предварително", заяви Пеевски.

Той завърши изявлението си с иронично послание към политическите си опоненти: "Честито за сватбата. Кой е булката, кой е младоженецът ще ви кажа по-нататък."

Прочит на имената преди гласуването

Веднага след изявлението на Пеевски депутатът от ДПС Хамид Хамид обяви имената на кандидатите, които според партията ще получат необходимото мнозинство в пленарната зала.

За Съдийската колегия той посочи Петьо Славов, Емил Дечев, Калин Баталски, Таня Радуловска-Мадамжиева, Иван Ранчев и Цветко Лазаров.

За Прокурорската колегия Хамид назова проф. Екатерина Салкова-Гетова, Андрей Янкулов, проф. Веселин Вучков, Красимир Комсалов и Иван Калибацев.

Имената бяха прочетени преди началото на парламентарното гласуване, като Хамид представи списъка като резултат от предварителна договорка между управляващите и ПП и ДБ.

"Честито на новоизбраните, договорените. Това по тъмни доби е договорено от новата сглобка. Честито на новата сглобка", заяви Хамид Хамид.

За да бъдат избрани, кандидатите трябва да получат подкрепата на най-малко 160 народни представители, като гласуването се провежда поотделно за всеки от тях.