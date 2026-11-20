Народното събрание се изправя днес пред един от най-важните избори за съдебната власт. Депутатите трябва да изберат 11 представители от парламентарната квота в новия Висш съдебен съвет (ВСС), с което да се направи решителна крачка към подмяната на състава, чийто мандат е изтекъл преди четири години. Задачата обаче не е лесна, тъй като всеки кандидат трябва да получи подкрепата на най-малко 160 народни представители. Изборът е първа точка в програмата на парламента за петък.

21 номинации за 11 места

След четиридневните изслушвания в началото на ноември парламентарната Комисия по правни въпроси допусна всички кандидатури до пленарната зала. Решението бе взето единодушно с 18 гласа "за".

Общо 21 номинации ще бъдат подложени на гласуване, като 13 са за Съдийската колегия, а осем - за Прокурорската. Реалните кандидати са 20, тъй като бившият служебен вътрешен министър Емил Дечев е предложен едновременно за двете колегии - от ДБ за Съдийската и от ПП за Прокурорската.

Народното събрание трябва да избере шестима членове на Съдийската колегия и петима на Прокурорската. Гласуването ще бъде поименно, кандидат по кандидат, като всеки трябва да получи мнозинство от две трети от народните представители.

Управляващите търсят подкрепа

Основното предизвикателство е осигуряването на необходимите 160 гласа. "Прогресивна България" разполага със 131 депутати и не може самостоятелно да попълни парламентарната квота. Управляващата формация е издигнала 11 кандидати, но за избирането им ще трябва да разчита на подкрепа от други парламентарни сили.

Номинации са направили още "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане". ГЕРБ и ДПС нямат официални кандидати. В навечерието на гласуването се появиха предположения за възможни договорености между партиите, но от "Прогресивна България" заявиха, че водят разговори единствено с ПП и ДБ.

Сред кандидатите са бившите министри Андрей Янкулов, Веселин Вучков и Емил Дечев, както и действащи съдии, адвокати и университетски преподаватели.

Ако парламентът не успее да избере необходимия брой членове, ще трябва да започне нова процедура за незаетите места. Съдиите и прокурорите вече са избрали представителите си от професионалната квота, а следователите ще гласуват утре, 21 ноември.

Трима министри на парламентарен контрол

След избора на членове на ВСС депутатите ще проведат и редовен парламентарен контрол. На въпроси ще отговарят министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, министърът на здравеопазването Катя Ивкова и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Сред темите са мерките за предотвратяване на инциденти с животни по пътищата през зимния сезон, състоянието на психиатричната болница в Раднево и сроковете за изграждане на скоростния път Пловдив-Смолян-Рудозем.