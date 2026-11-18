Жега в парламента настъпи заради три законопроекта за промени в Закона за хазарта, които получиха подкрепата на Народното събрание на първо четене. Макар предложенията да са внесени от различни политически сили, депутатите ги подкрепиха единодушно. Общата им цел е да затегнат контрола върху хазартната индустрия и да ограничат рекламата, която през последните години все по-настойчиво присъства в публичното пространство, медиите и интернет.

Зад широкото съгласие обаче се очертаха сериозни различия за конкретните мерки. Най-големият спор предизвика не толкова регулацията на хазарта, колкото текст в преходните и заключителни разпоредби на правителствения проект, който засяга строителния сектор и предвижда разплащанията между фирмите в него да се извършват само по банков път или чрез други проследими електронни платежни инструменти.

Трите проекта са внесени от депутати от "Продължаваме промяната", от "Демократична България" и от Министерския съвет. При гласуването предложенията на ПП получиха 183 гласа "за", тези на ДБ - 187, а правителственият проект беше подкрепен от 193 народни представители. Нямаше гласове "против" или "въздържал се".

Реклама на хазарт - забраната става още по-строга

Правителственият законопроект предвижда забрана за реклама на хазартни игри, но допуска ограничени изключения, когато става дума за спонсорство на лицензирани спортни федерации и клубове, Българския олимпийски комитет и Националната параолимпийска организация.

Предвижда се също увеличаване на вноските за социално отговорно поведение, както и на алтернативния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане за наземните хазартни оператори. Според разчетите, цитирани при представянето на проекта, данъкът за игралните автомати трябва да нарасне от 800 лева на 600 евро за тримесечие, за игралните маси - от 22 000 лева на 13 000 евро, а за другото игрално оборудване в залите и казината - от 5000 лева на 3000 евро.

Проектът на "Продължаваме промяната", представен от Венко Сабрутев, отива по-далеч в ограничаването на рекламата. Предлага се тя да бъде забранена не само в традиционните медии, но и на територията на населените места - по телевизията и радиото, в интернет и социалните мрежи, върху държавна и общинска инфраструктура. Вносителите настояват да бъдат затворени и възможностите за заобикаляне на действащите ограничения, а Националната агенция за приходите да поддържа единен онлайн формуляр, чрез който гражданите да подават сигнали за нарушения.

Законопроектът на "Демократична България", внесен от Божидар Божанов и група народни представители, също залага на пълна забрана на рекламата. В него обаче има и допълнителни мерки срещу достъпа до хазарт чрез различни платежни и дигитални канали. Сред предложенията са ограничения за зареждането на онлайн сметки чрез кеш-терминали, преди да бъде установена самоличността на потребителя, както и забрана за залагане чрез криптоактиви. Предвиждат се и мерки срещу показването в големите интернет търсачки на резултати за хазартни оператори без действащ лиценз.

Строителният бизнес се оказа в центъра на дебата

Най-острите реакции в пленарната зала обаче бяха предизвикани от текст, включен в преходните и заключителните разпоредби на правителствения законопроект. Той предвижда забрана за плащанията в брой между строителни предприятия, изпълнители и подизпълнители по договори за строителни и монтажни дейности, доставки на материали, техника и оборудване, както и свързани услуги. Разплащанията трябва да стават по банков път или чрез други проследими електронни инструменти.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова защити предложението с аргумента, че строителството е сред шестте сектора с най-висок дял на сивата икономика. Тя подчерта, че ограничението се отнася до отношенията между строителни фирми - изпълнители и подизпълнители, а не до обичайните покупки на материали от магазини.

По думите ѝ мярката е насочена към проследимостта на финансовите потоци в сектора. Тя уточни, че строителна компания ще може да купува пирони, боя, четки и други материали от търговски обекти, тъй като те не представляват строителни предприятия.

Опозицията обаче постави въпроса защо промяна, която засяга цял строителен отрасъл, се прокарва през законопроект за хазарта. Депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев и Калоян Иванов от "Демократична България" възразиха срещу практиката в преходните и заключителните разпоредби на един закон да се включват текстове, които нямат пряка връзка с неговия предмет.

Предстоят нови преговори по текстовете

Предстои между първото и второто гласуване да бъдат внесени предложения за промени, а текстовете да бъдат прецизирани в парламентарните комисии.

Очаква се в този процес да бъдат обсъдени както обхватът на забраната за реклама на хазарт, така и изключенията за спортното спонсорство и мерките срещу плащанията в брой в строителството.

Големият въпрос е дали при второто четене депутатите ще успеят да намерят обща формула за ограничаване на хазартната реклама, без да оставят вратички за заобикаляне на закона, и дали спорният текст за строителния бизнес ще остане част от законопроекта.