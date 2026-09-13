Промените в Изборния кодекс минаха на първо четене. Четири законопроекта
Подкрепа получи законопроекта на ДПС за отпадане на ограничаването на секциите в държавите извън ЕС
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Подкрепа получи законопроекта на ДПС за отпадане на ограничаването на секциите в държавите извън ЕС
С критики срещу него се обявиха всички партии от опозицията
Депутатите обсъждат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК, които носят нови разходи, вноски и правила
Комисията подкрепи проекта на първо четене, а министър Катя Ивкова обеща повече средства за болници, лекарства и профилактика
Проектът засяга избора на нови членове, правомощията на стария съвет и процедурата за предсрочно освобождаване на главния прокурор
Депутатите дадоха зелена светлина за временните правила за разходите на държавата
Повишени данъци, по-скъпи осигуровки и по-високи заплати в бюджетната сфера заложени в първия проектобюджет в евро
Депутатите започват дебат по бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 г.
Средствата за болнична помощ растат почти 12%, докато извънболничният сектор остава под напрежение
Теменужка Петкова и Асен Василев влязоха в тежък спор
План-сметката на държавата предвижда увеличение на пенсиите по "швейцарското правило" от 1 юли с 8,6%
Нови мерки за преодоляване на случаите на недостиг или липса
От ГЕРБ вече се заканиха да блокират работата на парламента
Обсъждането премина без дискусии по същество
Депутатите гледат днес на първо четене актуализацията на бюджета
Преизчисляването ще мотивира младите хора да се осигуряват на реален доход
Законът за индустриалните паркове е приет на първо четене
Опозицията отново критикува разпределението на парите за здраве за догодина
Няма забранени въпроси между първо и второ четене, заяви вицепремиерът "Няма забранени въпроси между първо и второ четене, важно е днес Народното съб...
Депутатите приеха измененията в Закона за съдебната власт на първо четене. "За" гласуваха 116 народни представители, едва петима бяха против, а 10 се...