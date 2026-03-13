Удължителният бюджет мина на първо четене в парламента

Парламентът прие на първо четене промените в удължителния закон за бюджета. Предложението беше подкрепено със 174 гласа „за“, 23 „против“ и без въздържали се. Законопроектът получи подкрепата на всички парламентарни сили с изключение на „Възраждане“, които гласуваха против.

С приетите изменения се удължава действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на редовния държавен бюджет, както и на бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. В сегашния му вид удължителният закон беше предвиден да действа до края на март.

Законопроектът предвижда механизъм за финансиране на увеличените разходи в бюджетния сектор. Сред тях са средствата, необходими за еднократната индексация на заплатите в държавната администрация, ръста на минималната работна заплата и увеличението на социалните плащания, произтичащи от вече приети нормативни актове. Част от тези разходи ще могат да се покриват и чрез наличности от предходната година.

Предвижда се и възможност общините да извършват разходи, съобразени с влезлите в сила нормативни актове. Кметовете ще могат да финансират местни дейности в размери, по-големи от тези за същия период на предходната година, стига да разполагат със собствени приходи, средства от централния бюджет, европейско финансиране или заемни ресурси.

Със законопроекта се дава възможност и на Министерския съвет да води преговори с Европейската комисия за заем до 3,26 млрд. евро по инструмента SAFE - „Мерки за сигурността на Европа чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“. Споразумението ще подлежи на последваща ратификация от парламента.

Правителството ще може също да предприема действия за промени в Средносрочната програма за емитиране на държавен дълг на международните пазари във връзка с прилагането на Закона за въвеждане на еврото в България.

Депутатите решиха срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта да бъде съкратен на три дни.

