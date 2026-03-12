Етиен Леви призна за "Капките"

"Разочарован съм, защото не постигнахме договорка с продуцентите на "Като две капки вода". Това каза Етиен Леви пред "България Днес". Неговата пиарка Евелина Петрова също подчерта, че "това е истинската причина" нейният популярен клиент да не влезе като ментор в едно от най-гледаните БГ риалитита.

Изпълнителят, който се прочу не само с гласовите си данни, но и със завидните си танцови умения в популярното през 80-те трио "Трик", твърди, че няма никакво желание да скандализира публиката с липсата си от "Капките".

"Не съм се "пенсионирал". Ангажиран съм в преподавателската си работа в Нов български университет, а това шоу винаги ще ми е любимо", уточни певецът и вокален педагог. "13 сезона съм давал цялата си любов и компетенция към всички участници и екип. Винаги съм подкрепял младите ни таланти, обичам ги и винаги ще ги подкрепям, защото са бъдещето на българската популярна музика", категоричен е изпълнителят.

От предаването лаконично обясниха замяната на именития изпълнител и професор в НБУ с младата поп звезда Михаела Маринова с "естественото надграждане на формата". И уточниха, че Етиен Леви сам поискал да даде път на младите.

"Не е необходимо с казаното от двете страни да се спекулира или да му се търсят тълкувания", смята пиарката на певеца Евелина Петрова.

Продуцентите на "Като две капки вода" отдадоха дължимото на заслугите на Леви към шоуто, като кръстиха кабинет на негово име. Топли думи на благодарност изрече от екрана към поп ветерана и певицата Михаела Маринова, която се вживя в ролята на ментор, вокален педагог и мотиватор на деветимата участници.

"Изключително доволен съм от избора на продуцентите да поканят Михаела Маринова! Познавам я от малка и знам какъв огромен музикантски и певчески талант е. Възпитана, културна, интелигентна, което си проличава в нейното певческо, интерпретаторско и авторско творчество. Споделям нейната визия, че рубриката е важен фактор за нея, който й дава много импулси и позитивна енергия. Всичко това се вижда от сцената, където тя раздава себе си и своето изкуство с много любов", не пести суперлативите за своята наследница в "Капките" обичаният изпълнител.

Въпреки това много фенове на предаването до последно не се примириха с рокадата. Те подчертаваха в социалните мрежи, че у нас няма конкуренция на Етиен Леви като вокален педагог, надъхващ с огромна професионална вещина имитаторите да дадат най-доброто от себе си.

