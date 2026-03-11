Батарея "Пейтриът" пази небето ни. Нови мерки за сигурност

Батареята "Пейтриът" вече е включена в нашето ПВО, а двама гръцки офицери ще бъдат постоянно дислоцирани за координация между България и Гърция. САЩ няма да използват български бази за военни операции. Това стана ясно от изказване на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти в Народното събрание (НС).

"Имаме ратифицирано споразумение между България и Гърция за презгранични операции, така че няма никакъв проблем.

Общи патрули с Гърция

Нашите самолети и гръцките могат заедно да патрулират", уточни Запрянов.

"Ние всички сме в единната система на НАТО за противоракетна и противовъздушна отбрана, така че това, което виждаме ние в България, го виждат и в Гърция. Новото е, че двама офицери от гръцките въоръжени сили ще бъдат постоянно дислоцирани в нашата система за ПВО за координация между двете държави", уточни той.

"Утре идва министърът на отбраната на Гърция. Ние реално започваме да изпълняваме всички неща, които сме разгърнали – и авиацията, и включването на батареята "Пейтриът" в дежурство. Тя вече е в дежурство 16 часа, след като те обявиха, и имаме пълно прикритие.

Извършили сме съответните подготовки на нашата система за ПВО. Нито една ракета не е дадена на никого, ракетите са си тук на всички системи. Нашите войски за противовъздушна отбрана са много добре подготвени и те също участват, обясни министърът на отбраната.

Всичко това го правим, не защото има непосредствена военна заплаха за България, но ние сме длъжни при потенциални заплахи да взимаме мерки и надграждаме съществуваща система в мирно време, с някои системи – нищо повече", каза още Запрянов.

Операции от България

Попитан дали има възможност за преместване на американските военни самолети от летище "Васил Левски", той заяви, че се разглежда въпроса.

Служебният министър на отбраната заяви, че Съединените щати няма да искат от България използване на военни бази за операции срещу Иран, каквото запитване беше отправено към Румъния.

В заключение служебният министър бе категоричен, че България не е предоставяла ракети или друго въоръжение на никоя държава.

Атанас Запрянов информира, че съгласно нота от 17 февруари до 31 май е разрешено пребиваването на американски самолети на летището в София.

