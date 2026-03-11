Живият Нострадамус проговори! Катаклизми променят света

В списъка си с тревожни прогнози за 2026 г. бразилският гадател Атос Саломе, наричан Живият Нострадамус, предвижда големи катаклизми и събития, които биха могли да променят света. Най-близкото според неговите предсказания ще се случи между 12 и 15 март, когато се очаква мощна слънчева буря.

В интервю за "Дейли Експрес" той каза, че пророчеството му се основава на „последователни доказателства“. Пророкът обясни, че слънчевите бури сега стават все по-активни и представляват по-голяма опасност. Бразилски екстрасенс отбеляза, че слънчевата активност е един от "най-чувствителните и рискови моменти“ през 2026 г.

Според Атос опасността през 2026 г. не идва само от небето, тъй като мистикът предсказва поредица от конфликти. Друг основен глобален проблем са амбициите на Русия. Той посочва, че Кремъл активно гледа към Арктика, което според Атос означава, че рискът от сблъсък между Русия и НАТО ще се увеличи по-късно тази година, на фона на климатичните промени и продължителната война срещу Украйна.

