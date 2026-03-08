Изненада на границата! Случи се нещо невиждано (ВИДЕО)

Изненадата на границата очакваше пътуващите дами днес. Цветя бяха поднесени на дами на различни гранични контролно-пропускателни пунктове в страната. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ във фейсбук. Инициативата е по повод Международния празник на жената - 8 март.

Полицаите раздават естествени червени рози на всички жени, които преминават през пуктовете, като им пожелават здраве и успехи във всяко едно начинание.

