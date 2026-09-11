Изненада на границата! Случи се нещо невиждано (ВИДЕО)
Граничните полицаи подаряваха усмивка и щастие
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Граничните полицаи подаряваха усмивка и щастие
Президентът с емоционално послание за 8 март
Втората неделя на Великия пост е посветена на св. Григорий Палама, а традицията свързва деня със знаци за щастие и промяна на времето
Защо жените празнуват през март? Защото февруари е къс, а април - мек
Силни и образовани, те по нищо не отстъпват на царе, воини, дипломати и мъдреци, с които страната ни се гордее
Заедно с него гостува и Кали
Ето какво написа Камата във Фейсбук
Мими Иванова направи изповед пред Деси Банова-Плевнелиева
Със специални думи в мрежата
Историята на празника започва през 1857 г. в Ню Йорк, когато е организиран един от първите протестни митинги на жените
Екипът езиковеди на д-р Павлина Върбанова, създател на сайта "Как се пише", даде ценни съвети
Те не само знаят какво искат, но умеят да го постигат по най-добрия начин
Отправиха оригинална покана
Вицепремиерът каза, че вярва в потенциала на жените в икономическия растеж
Недоволстват всички - от детските градини до пожарникарите и влаковете
Днес дамите стават лидери благодарение на личните си качества
Историята на празника започва през 1857 г. в Ню Йорк
Ето прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология
Кампанията ще бъде активна единствено на двете каси на театъра, на 8 март
Отбелязва се и 65-годишнината от появата на първата кукла Барби