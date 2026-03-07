8 жени, които белязаха България завинаги

България има своите нежни герои – сърцати и отдадени жени, които буквално променят историята. Силни и образовани, те по нищо не отстъпват на царе, воини, дипломати и мъдреци, с които страната ни се гордее. По повод 8 март „Стандарт“ припомня живота на 8 невероятни жени, белязали завинаги съдбата на България.

Райна Княгиня превърна знамето на свободата в съдба

В българската история има имена, които не просто се помнят – те се изричат с уважение, сякаш са част от самата земя. Сред тях е и Райна Попгеоргиева – момичето от Панагюрище, което се осмели да развее знамето на свободата в най-мрачния час на робството. Нарекоха я Райна Княгиня, макар че тя никога не е търсила титли, а само и единствено правото на народа си да бъде свободен.

Детството, което ражда смелост

Райна расте в дом, където книгите и вярата вървят ръка за ръка. Баща ѝ е учител и свещеник – човек, който знае, че знанието е първата стъпка към свободата. Майка ѝ е будна и силна жена, от която Райна наследява онази тиха, но непоколебима решителност.

Още като ученичка тя вече преподава на по-малките. В Панагюрище я наричат „учителката с огнените очи“ –заради пламъка, който излъчват.

Знамето, което променя всичко

Пролетта на 1876 г. е напрегната, трескава, изпълнена с очакване. Въздухът в Панагюрище мирише на барут и надежда. Революционният комитет търси човек, който да ушие знамето на Априлското въстание – символ, който трябва да вдъхне кураж на всички, които ще се изправят срещу империята.

Райна приема задачата без колебание. В продължение на дни тя шие, бродира, моли се и мечтае. Всяка нишка е обещание. Всяка бродерия – клетва. На знамето изписва думите, които се превръщат в съдба: „Свобода или смърт“. И когато идва денят, тя го развява пред целия град – млада, красива, изправена като самата България.

Пътят през ада

След потушаването на въстанието Райна е арестувана. Започва най-тежкото изпитание в живота ѝ – пътят към Пловдив, изпълнен с унижения, побои и страдание.

Но тя не се пречупва. Дори в най-мрачните дни Райна запазва достойнството си. Турските войници иронично я наричат „княгинята“, но бързо разбират, че пред тях стои жена, която не могат да сломят.

Завръщане към живота

След Освобождението Райна заминава за Русия, за да учи акушерство. Връща се в България като образована жена, готова да служи на народа си по нов начин – не със знаме, а с грижа за живота.

Става една от първите български акушерки и помага на стотици жени да дадат живот.

Животът ѝ не е лек. Омъжва се, ражда пет деца, преживява загуби, болести, бедност. Но никога не губи духа си. До последния си ден остава вярна на идеала, който е носила на върха на знамето – свободата.

Баба Тонка Обретенова – майката на героите

В българската памет има жени, които не просто стоят до героите – те ги раждат и възпитават. Жени, които превръщат дома си в крепост, а сърцето си – в знаме. Сред тях най-високо се извисява фигурата на баба Тонка Обретенова – жената, която превърна Русе в огнище на революцията и даде на България не само синове, но и цяла плеяда борци за свобода.

Домът, който става комитет

Тонка Тихова се ражда през 1812 г. в село Червена вода, но истинският ѝ живот започва в Русе – градът, който по онова време е врата към Европа. Там тя се омъжва за Тихо Обретенов, заможен търговец, и двамата създават дом, който скоро ще се превърне в убежище за най-смелите мъже на България. В този дом се укриват комитетски пратеници, шият се униформи, пазят се оръжия, пишат се писма. Тук Левски намира подслон, а Ботев изпраща свои хора.

Баба Тонка не е домакиня – тя е страж, съветник, вдъхновител, майка на цялото движение.

Майка на седем деца – и на една революция

Синовете ѝ Никола, Ангел, Петър и Георги са сред най-активните дейци на Русенския революционен комитет. Дъщерите ѝ също участват – коя с укриване на оръжие, коя с писма, коя с подслон.

Когато Ангел Обретенов тръгва с четата на Ботев, тя не плаче. Казва му само: „Сине, върви! Ако паднеш – знай, че майка ти няма да се срамува.“ След Априлското въстание и разгрома на Ботевата чета, турците арестуват Георги Обретенов. Той е убит, а главата му – изпратена в Русе за разпознаване. Баба Тонка е повикана. Тя влиза, поглежда сина си и казва хладнокръвно: „Мой е. Но не плача – той умря за България.“

Последната спирка на Ботевите четници

След гибелта на Ботев оцелелите четници се опитват да преминат Дунава. Мнозина стигат до Русе, където баба Тонка ги укрива в мазето си. Тя им дава хляб, дрехи, подслон. Знае, че ако я хванат, ще бъде убита. Но за нея това няма значение. „Щом са дошли при мен, аз съм им майка“ – казва тя.

Признанието

След 1878 г. баба Тонка е призната като една от най-големите фигури на националноосвободителното движение. Русе я почита, България я почита, а революционерите я наричат „майката на комитета“.

Но тя остава същата – скромна, тиха, силна. Не търси слава, не търси награди. Иска само едно – България да бъде свободна, за да не са напразни жертвите на синовете ѝ.

Баба Тонка умира през 1893 г., но името ѝ остава като символ на женската сила в българската история.

Недялка надви мустакатите мъже

Историята на Съединението е пълна с мъже, които носят саби, пишат прокламации и водят чети. Но сред тях блести образът на едно осемнайсетгодишно момиче от Голямо Конаре – Недялка Шилева. Наричат я Горноконарската Райна Княгиня, защото и тя шие знаме, което превръща в съдба.

Родена в дом, където свободата е ежедневие

Недялка идва на света през 1867 г. в семейство на трудолюбиви земеделци. Домът им е скромен, но изпълнен с онзи възрожденски дух, който прави децата пораснали преди времето си.

Първите ѝ букви са при даскал Еню Бекирски – човек, който е вървял рамо до рамо с Левски. После продължава образованието си в Пловдив, в девическата гимназия, където учителка ѝ е Екатерина Каравелова. Там Недялка научава не само граматика и история, но и какво означава жената да бъде будител.

Септември 1885 г. - когато едно момиче влиза в голямата история

Голямо Конаре кипи. Комитетът работи в тайна, а най-буйният сред дейците е Продан Тишков – Чардафон Велики. Захарий Стоянов го описва като смешник и пияница, но истината е, че той е двигателят на Съединението.

И той е влюбен. В Недялка. Когато комитетът решава да подготви знаме, Чардафон поверява задачата на момичето, което е пленило сърцето му. Недялка няма време за бродерии – събитията се развиват светкавично. Затова върху плата с блажни бои изписва три огнени фрази, които и днес звучат като удари на камбана:

„Аз не вярвам, че калугер ще спаси раята“ „Свободата не ще екзарх, иска Караджата“ и „Съединението прави силата“. Това знаме ще поведе четата към Пловдив.

„Не ви е срам, стари и мустакати мъже!“

На 5 септември 1885 г. Голямо Конаре обявява Съединението – ден по-рано от всички. Четата на Чардафон се състои от 326 души. Недялка съставя списъка, а после моли да бъде приета сред тях.

„Където всички мрат, там и аз ще мра!“ – казва тя.

И никой не смее да възрази. По пътя към Пловдив към тях се присъединяват още стотици. Но когато вечерта бивакуват край града, някои мъже се разколебават. Тогава Недялка става и с глас, който не търпи възражение, изкрещява: „Не ви е срам, стари, мустакати мъже! Погледнете на мене, която съм слаба жена, най-младата помежду ви!“. Това е моментът, в който девойката става водач.

Пленникът, поверен на момиче

След ареста на Гавраил Кръстевич майор Данаил Николаев го предава… не на войници, а на Недялка. Тя трябва да го отведе в Голямо Конаре и да не допуска никого до него. Това доверие говори повече от всякакви титли.

Учителката, която възпитава свободни хора

След Съединението Недялка става учителка – първо в родното си село, после в Пловдив и София. Учениците ѝ я помнят като жена строга, но справедлива, умна и благородна.

Омъжва се за Чардафон Велики и ражда две деца – Свобода и Любен. Любен става архитект, Свобода – учителка.

Последните години – тиха, но величествена светлина

Недялка живее дълго - до 92-годишна възраст. Завещава дома си на родното Голямо Конаре, за да подпомага болницата и читалището.

На честванията на Съединението през 50-те години тя е почетен гост – посрещат я като жива легенда. Кръщава новото читалище „Съединение“. Днес една от главните улици в град Съединение носи нейното име.

Екатерина Каравелова – премиерът в сянка

Екатерина Каравелова е една от онези редки личности, които не просто участват в историята, а я пренаписват. Тя е интелектуалка, дипломат, общественик, писателка, защитник на женските права, съпруга на министър председател, но преди всичко – жена с необикновена вътрешна сила. В епоха, в която жените са призвани да мълчат, тя говори. И думите ѝ кънтят и променят България.

Детството на едно момиче, родено да бъде будител

Екатерина Ненчева се ражда през 1860 г. в Копривщица – град, в който свободата диша. В дома ѝ книгите са повече от дрехите. Тя расте сред хора, които вярват, че знанието е най-сигурният път към бъдещето.

Още като ученичка проявява изключителна любознателност. Учи в Пловдив, после в Русия, където попива европейската култура и идеите за равноправие. Това образование ще се превърне в нейното най-силно оръжие.

Срещата с Петко Каравелов – съюз на умове, не само на сърца

Когато се омъжва за Петко Каравелов, тя не става „жената зад политика“. Тя става негов съмишленик. Домът им е средище на интелектуалци, писатели, дипломати. Екатерина участва в разговорите, пише статии, превежда, съветва. Тя е една от малкото жени в Европа, които присъстват на дипломатически приеми не като украшение, а като равноправен участник.

Като съпруга на министър-председателя Петко Каравелов тя оказвала изключително влияние върху него. Мнозина от политиците често казвали: "Да се срещаме ли с министър-председателя или направо да отидем при Каравелова?"

След смъртта на Петко Каравелов тя не се оттегля. Напротив – започва най-активният период в живота ѝ.

Жената, която даде глас на българките

Екатерина Каравелова е сред основателките на Българския женски съюз – първата голяма организация, която се бори за образование, професионална реализация и граждански права на жените.

Тя вярва, че жената не е „помощница“, а гражданин. Че има право на образование, на труд, на мнение.

Под нейно ръководство женските дружества в страната се обединяват, организират курсове, библиотеки, благотворителни инициативи.

Тя превръща женското движение в сила, която не може да бъде пренебрегната.

Писателката, която владее словото като оръжие

Каравелова е блестяща публицистка. Пише вестникарски статии, есета, речи, преводи. Тя е председател на Съюза на българските писатели.

Нейният стил е ясен, силен, емоционален. Тя не крещи, тя убеждава. Не напада, а просветлява.

В текстовете ѝ се усеща европейската култура, но и българската болка. Тя пише за бедността, за образованието, за морала, за ролята на жената, за бъдещето на държавата.

Дипломатът без титла

След Балканските войни и Първата световна война България е изолирана, унизена, разкъсана.

Екатерина Каравелова става част от международни женски и пацифистки организации, пътува в Европа, говори пред форуми, пише писма до световни лидери.

Тя защитава България там, където политиците нямат достъп. Екатерина Каравелова живее дълго – до 1947 г. – и до последно пише, говори, съветва, помага.

Тя е морален стожер, към когото се обръщат поколения българи.

Христина, куриерката на Левски и герой с 6 медала, умира в мизерия

Българската история помни жени по-смели от мъжете, по-упорити от времето, по-големи от собствената си съдба. Христина Хранова е една от тях. Първата дипломирана акушерка в България. Първата жена – морски спасител. Куриерка на Левски, преоблечена като мъж. Доброволка във войните. Майка на хиляди новородени. Спасителка на десетки удавници. И въпреки това – жена, която умира в бедност и забрава.

Корени, изковани в огън и саможертва

Христина се ражда около 1851–1852 г. в самоковското село Клисура – време, в което България още търси себе си. Семейството ѝ е многолюдно – 18 деца. Но съдбата е жестока: шестима от братята ѝ падат в Руско-турската война, още четирима – в Сръбско-българската.

Това не е просто семейна трагедия. Това е кръст, който Христина носи цял живот. И може би именно той я превръща в жена, която не познава страх.

След опожаряването на Клисура семейството се преселва в София, близо до днешната църква „Св. Седмочисленици“. Там Христина пораства в дом, където родолюбието не е лозунг, а отдаденост.

Момичето, което прекосява Балкана преоблечено като мъж

Още млада Христина влиза в комитетите на Апостола на свободата Васил Левски. Преоблича се като мъж, за да не буди подозрение, и пренася писма между София, Панагюрище и Ловеч.

Тя върви през гори и планини, денем и нощем, в дъжд и сняг.

И оцелява по чудо в Батак, където става свидетел на клането.

Това е първото ѝ кръщение в огъня на историята. Но не и последното.

На бойното поле – рамо до рамо с опълченците

Когато избухва Руско-турската война, Христина не стои у дома. Взема оръжие и се присъединява към опълченците при Шипка, Шейново и Стара Загора.

По-късно, в Сръбско-българската война, тя отново е там – при Драгоман, Гургулят, Сливница.

Ранените я наричат „майка на героите“.

Тя е фелдшерка, доброволка, войник. И за смелостта си получава медали – шест на брой. Но никога не ги носи. За нея всичко сторено е просто дълг.

Пътят към най-женската професия

След Освобождението Христина решава, че България има нужда не само от войници, но и от жени, които да даряват живот.

Заминава за Киев и завършва Повивалния институт с отличие. Връща се като първата дипломирана акушерка в България.

В продължение на 30 години изражда 3462 деца – всяко едно записано в тетрадките ѝ.

Първата жена – морски спасител

Но Христина не може да стои далеч от опасността. Когато се премества във Варна, става морски спасител – първият с тази мисия у нас. Изважда 54 души от вълните на Черно море. Понякога в буря. Понякога в ледена вода. Понякога - рискувайки собствения си живот.

Гражданите на Варна настояват тя да бъде наградена – и през 1907 г. получава сребърен орден „За гражданска заслуга“.

Последните години – тишина, студ и забрава

И въпреки всичко – войните, ражданията, спасените животи, Христина остава без пенсия. Работила е „на частно“ и държавата не признава труда ѝ.

В писмо до депутатите тя пише: „Стара, немощна, недъгава… Има дни, когато гладувам; зиме зъзна от студ. Милост, синове на България!“

Пенсията идва едва през 1918 г. – 60 лева. Твърде малко. Твърде късно. Христина Хранова умира в мизерия. Гробът ѝ е неизвестен.

Райна хвърля позиви от небето над Одрин

В подножието на Балкана, там където Карлово пази спомена за възрожденския си плам, се раждат хора, които променят историята. Сред тях е и едно крехко момиче, което съдбата избира за първата жена в света, участвала в боен полет. Името ѝ е Райна Касабова – дете на семейство, в което свободата не е лозунг, а наследство. Родът й е изваден от учебник по национално самосъзнание. Баща ѝ Васил Касабов оставя ръката си на Шипка, но не и духа си. Майка ѝ носи благословията на Левски, брат ѝ Роман, още ученик, тръгва с четата на Яне Сандански.

Като дете самата Райна разнася комитетски писма. И когато през 1912 г. България се мобилизира за Балканската война, петнайсетгодишната девойка не иска разрешение – записва се на курс за милосърдни сестри и тръгва към фронта.

Пътят към небето

На летището край Мустафа паша красивата карловка бързо се превръща във вдъхновение за войниците – най-младата, най-неуморната, най-смелата. Войната кипи, крепости падат една след друга, а Райна попива всичко около себе си. И тогава вижда самолета.

Първият боен разузнавателен полет на поручик Радул Милков и поручик Продан Таракчиев над Одрин разтърсва въображението ѝ. Машината, която разсича небето, се превръща в нейна мечта. Когато летците я развеждат из летището, тя не крие желанието си да полети. Авиаторите виждат в очите ѝ не прищявка, а решителност. И ѝ поверяват задача, достойна за истински войник.

Полетът, който промени историята

Одрин е притиснат, а Шукри паша разпространява измислици, за да държи в плен духа на хората. Българските летци решават да отговорят не с оръжие, а с истина. На 16 октомври 1912 г. Райна се качва в наблюдателското място на самолета „Воазен“, пилотиран от Стефан Калинов. Под тях – град, който очаква съдбата си. Около тях – куршуми, които прорязват въздуха. В ръцете ѝ – позиви на турски и френски, които казват едно: „Краят е близо. Спасете живота си.“

Така Райна става първата жена, участвала в боен полет. Тя не хвърля бомби. Тя хвърля надежда.

След войната

Одрин пада през март 1913 г., но войната оставя следи в младото ѝ тяло. Години наред Райна лекува раните, които не се виждат на снимките. Животът ѝ продължава тихо – печели конкурс за красота във Варна, но голямата любов, загинала на фронта, остава незаменима. През 1963 г. Валентина Терешкова – първата жена космонавт – настоява да се срещне с нея. Две жени, свързани от небето, се ръкуват в Карлово.

Райна Касабова си отива през 1969 г., но оставя след себе си не просто рекорд, а морален пример. Тя доказва, че смелостта може да бъде крехка на вид, но непоклатима по същност.

Пелагия накара Париж да обикне шевиците ни

На улица „Леге“ 6, сред строгите фасади на стара София, стои една сграда, която днес мълчи, но някога е диктувала модата на цялата българска аристокрация. Там, в ателието на Пелагия Видинска, се раждат силуети, които превръщат столицата в моден ориентир за дамите от Царството. За съвременниците си Пелагия е не просто шивачка. Тя е творец, който умее да превежда световните тенденции на езика на българската елегантност.

Корени, които раждат стил

Пелагия идва на света през 1896 г. в семейството на военен – Тодор Кръстев, известен като Видинлията. Прякорът, превърнал се във фамилия, носи спомена за службата му във Видин, но и за онази строгост и дисциплина, които по-късно ще се отразят в линията на дрехите на дъщеря му. Образованието ѝ в Солунската гимназия отваря вратите към Европа – там научава френски и немски, а по-късно пътуванията ѝ до Париж я срещат с магията на Lanvin и Chanel. Тя не копира, а наблюдава. Не подражава, а търси собствен почерк.

Раждането на българската висша мода

Първото ѝ ателие на „Граф Игнатиев“ е малко, но амбициозно – с подиум, на който дефилират модели, каквито София не е виждала. След няколко премествания тя се установява на „Леге“ 6, където създава истински моден дом.

Видинска отлично разбира, че парижката мода не може да бъде пренесена механично в България. Нашите жени имат различно светоусещане, различни представи за красота. Затова тя прави нещо революционно – обръща се към българската шевица. В нея открива не фолклор, а изкуство. И го превръща в основа на модерния силует.

Ревюто, което разтърсва София

През 1928 г. кино „Роял“ се превръща в сцена на събитие, което пресата нарича „празник на българската мода“. Двайсет модела – половината вдъхновени от народните носии, другата половина от парижкия шик – показват как традицията и модерността могат да вървят ръка за ръка.

„Македония“, „Син Охрид“, „Болярка“, „Шоп“ - всяка рокля носи име, история и характер. А във втората част се представят утринни, следобедни, вечерни и бални тоалети, изработени от най-фините материи: крепдешин, жоржет, муселин, сатен.

И чудото се случва - Париж забелязва София. Според самата Видинска френска модна къща дори поръчва бродерии в български стил – признание, което малко европейски дизайнери от онова време могат да получат.

Дизайнерката на царицата

Сред клиентките на Пелагия са най-известните жени на Царството – Царица Йоана, Мими Балканска, първата Мис България Люба Йоцова. Легендарната Лея Иванова прави своя дебют в „Казиното“ с тоалет, ушит специално за нея.

Племенницата ѝ Лиляна описва Пелагия като жена с безупречен вкус: „Нищо крещящо. Всичко – премерено, фино, изискано.“ Тя не просто шие дрехи – тя моделира самочувствие.

След промените – нова сцена, същият талант

След 9 септември 1944 г. Видинска губи своята модна къща, но не и професията си. Създава костюмите на Държавния фолклорен ансамбъл, а по-късно работи в ателието на Народния театър. Дори в новата политическа реалност тя остава вярна на изкуството на линията, на детайла, на красотата.

Умира през 1960 г., но оставя след себе си не просто дрехи, а цяла епоха – време, в което българската мода има лице, име и стил.

Кера Тамара - принцеса, която спаси България

В историята на Второто българско царство блести една красива и крехка жена, която носи тежестта на съдбовни решения. Кера Тамара - дъщерята на цар Иван Александър, която превръща собствената си съдба в щит за България. Тя не вдига меч, не предвожда войска, но прави нещо по-трудно: пожертва личния си живот, за да спаси държавата си от гибел.

Принцесата, родена в разлома на епохата

Кера Тамара се ражда в златния, но вече разклатен двор на Иван Александър – време на разкош, но и на приближаваща буря. България е притисната между вътрешни трусове и настъпващата османска мощ.

Тамара расте сред книги, икони и придворни церемонии, но още от ранните си години усеща, че животът ѝ няма да бъде като на другите царски дъщери. Тя е красива, образована, благородна – и обречена да бъде залог в политическа игра, която България вече започва да губи.

Първият брак – кратко щастие преди бурята

Младата принцеса е омъжена за деспот Константин – съюз, който укрепва позициите на българския двор. Бракът им е щастлив, но кратък. Константин умира рано, а Тамара остава вдовица – свободна по документи, но не и по съдба.

Скоро след това България е изправена пред най-голямото си изпитание: османският султан Мурад I започва да изисква заложници от балканските владетели. Иска и нещо повече – иска Тамара.

Жертвата, която спасява държавата

Султанът изпраща послание: ако българският цар му даде Тамара за съпруга, той ще запази мира. Ако откаже – войната е неизбежна.

Цар Иван Шишман, нейният брат, е разкъсван между дълга към сестра си и дълга към държавата.

Тамара не се колебае. Тя сама настоява да бъде изпратена в харема на Мурад, за да спаси България от опустошение. Това е избор. Избор на жена, която разбира, че понякога най-голямата сила е в готовността да се откажеш от себе си.

В харема – българският дух зад стените на Бурса

Кера Тамара прекарва остатъка от живота си в двореца на Мурад в Бурса. Но тя не става част от харема в обичайния смисъл.

Султанът я уважава, държи я отделно, не я принуждава да приеме исляма. Вследствие на уредения брак султанът връща на българите завоюваните земи, а България съществува още 20 години. Тамара остава вярна на вярата си, на езика си, на родината си. Тя живее като пленница, но умира като българка.

Смъртта на една принцеса, която не забрави България

Когато умира, Кера Тамара е погребана в Бурса, в мавзолея на Мурад I. На надгробната ѝ плоча е изписано:

„Тамара – християнката“.

Дори османците признават нейната непоколебимост.

Тя не оставя деца, не оставя династия, но оставя нещо по-голямо – мир, който отлага падането на България и дава на народа още години живот.

