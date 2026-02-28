Ставаме магнит за дигитални номади

Нова виза за хора, които работят от разстояние за чужди компании

България официално влезе на картата на дигиталните номади. От края на 2025 г. страната отвори прием на документи за нов тип виза, насочена към хора, които работят дистанционно за чуждестранни компании. Ниските разходи за живот, свободното движение в Шенген и приемането на еврото превръщат България в нов претендент в ожесточената конкуренция за мобилните професионалисти, отбелязват редица световни и специализирани туристически медии.

Стартът – декември, 2025

От края на декември 2025 г. България официално приема кандидатури за т.нар. виза за дигитални номади. Това е нов режим за пребиваване, насочен към хора, които работят дистанционно и получават доходите си извън страната. С този ход родината ни се присъединява към все по-дългия списък от държави, които използват подобни визи като инструмент за привличане на платежоспособни, дългосрочно пребиваващи чужденци, без те да навлизат директно на местния пазар на труда.

Контекстът е ключов. През 2025 г. България стана част от Шенгенското пространство, а от 1 януари 2026 г. прие еврото като официална валута. Това автоматично улеснява пътуванията, финансовите операции и интеграцията на чужденци, които искат база в рамките на Европейския съюз, но без високите разходи на Западна Европа. Към това се добавя и значително по-ниската цена на живот в сравнение със страни като Испания, Португалия или Франция.

Големите градове, като София, Пловдив, Варна и Бургас, вече разполагат с развиваща се инфраструктура за дистанционна работа: коуъркинг пространства, добра интернет свързаност и международни общности. В същото време географията на страната предлага разнообразие, което рядко се среща в рамките на една държава. Имаме планини, морски курорти, винени региони и исторически градове, достъпни за уикенд пътувания.

Самата философия на визата е ясна - България търси хора, които харчат, но не конкурират местната работна сила. Това я прави привлекателна не само за фрийлансъри, но и за служители на международни компании, които искат стабилна европейска база.

Кой може да кандидатства

Новата виза е предназначена изключително за граждани извън ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария. Основното условие е кандидатите да работят дистанционно и да получават доходи от източници извън България. В рамките на това изискване са обособени три ясно дефинирани категории допустими кандидати.

Първата група са дистанционно наети служители в компании, регистрирани извън ЕС, ЕИП и Швейцария. Втората включва собственици или управители на фирми, регистрирани извън тези зони, които притежават поне 25% от дружеството. Третата категория обхваща фрийлансъри и независими професионалисти, които поне една година преди кандидатстването са предоставяли услуги на клиенти извън България.

Финансовият праг е ясен и измерим. Кандидатите трябва да докажат годишен доход, равен на поне 50 минимални месечни работни заплати в България. При минимална заплата от 620 евро това означава минимум около 31 000 евро годишно. Изискването цели да гарантира, че кандидатите могат да се издържат самостоятелно и няма да натоварват социалната система.

Освен доходите, се изискват стандартни документи като чисто съдебно минало, здравна застраховка, валидна за целия престой и покриваща територията на ЕС, както и доказателство за адрес на пребиваване в България. Всички чуждестранни документи трябва да бъдат преведени и легализирани.

Процедурата е дълга, но ясна

Процесът по кандидатстване за визата за дигитални номади в България е двустепенен и изисква време. Първата стъпка е получаването на дългосрочна виза тип D от българско посолство или консулство в страната на произход или законно пребиваване на кандидата. Този етап може да отнеме между четири и осем седмици.

След пристигането в България кандидатът разполага с 14 дни, за да подаде документи за разрешение за пребиваване по програмата за дигитални номади. На този етап отново се проверяват доходите, застраховката, адресът и останалите изисквания. След одобрение се издава и лична карта за пребиваване.

Целият процес може да отнеме над три месеца, което поставя България по-скоро в групата на по-бавните административни режими в сравнение с някои конкуренти. Разрешението за пребиваване първоначално е за една година, с възможност за подновяване за още една, при запазване на условията.

Важно уточнение е, че визата не предоставя автоматичен път към постоянно пребиваване или гражданство. Ако притежателят й пребивава в страната повече от 183 дни годишно, е възможно да бъде обложен с 10% данък върху международните си доходи, в зависимост от конкретната данъчна ситуация.

Предимствата – море, планина и хубаво вино

Влизането на България в този пазар не е случайно. Страната комбинира няколко предимства, които рядко се срещат заедно. Разходите за живот остават едни от най-ниските в ЕС, докато качеството на интернет инфраструктурата е сравнително високо. Наемите, храната и услугите са значително по-достъпни от тези в Южна и Западна Европа.

България предлага и културно и географско разнообразие, което е важен фактор за дигиталните номади, търсещи дългосрочно пребиваване. Черноморското крайбрежие, планинските курорти, историческите градове и винените региони създават възможности за комбиниране на работа и свободно време.

Страната се възползва и от географското си положение. Тя е вход към Балканите и граничи с Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Северна Македония. Това улеснява пътуванията и прави България удобна база за регионални и европейски маршрути.

Всичко това се вписва в по-широка стратегия за диверсификация на туризма и привличане на хора, които не идват за кратка ваканция, а остават с месеци, наемат жилища, използват услуги и харчат устойчиво.

С кого се съревноваваме

С навлизането си в този сегмент България се оказва в пряка конкуренция с редица държави, които вече имат утвърдени програми за дигитални номади. В Европа сред най-сериозните конкуренти са Словения, Гърция и Хърватия. Словения предлага едногодишна виза с възможност за подновяване, като залага на природата и сравнително умерени разходи. Гърция привлича с климат, културно наследство и възможности за по-дългосрочно пребиваване, включително перспективи за резидентство. Хърватия комбинира адриатическото крайбрежие с добра дигитална инфраструктура.

Друг важен конкурент на България са държави като Испания и Португалия, които от години привличат дигитални номади, но постепенно затягат условията. В Португалия минималните доходни изисквания бяха повишени, а разходите за наеми в Лисабон и Порто нараснаха рязко, което изтласква част от дистанционните работници към по-достъпни пазари. Испания предлага дигитална номадска виза с данъчни облекчения, но бюрократичната процедура и високите разходи за живот в големите градове остават сериозна бариера. В Централна и Източна Европа конкуренцията идва и от държави като Румъния, Унгария и Чехия, които разчитат на добър интернет, силен IT сектор и относително ниски разходи за живот. Румъния вече въведе собствен режим за дигитални номади с данъчни облекчения, а Букурещ и Клуж-Напока се рекламират активно като технологични хъбове. Чехия и Унгария привличат чрез стабилна инфраструктура и централно разположение в Европа, но с по-високи разходи за живот спрямо България.

Извън Европа конкуренцията е още по-ожесточена. Тайланд е сред най-популярните дестинации с визи, позволяващи престой до 10 години, ниски разходи за живот и утвърдени номадски общности. Япония навлиза по-внимателно, насочвайки се към специалисти в технологии и креативни индустрии. Обединените арабски емирства, с център Дубай, предлагат едногодишни визи с възможност за подновяване, без данък върху доходите и с отлична инфраструктура.

В тази среда България се позиционира като „достъпната европейска база“, която е по-евтина от Средиземноморието, по-лесна за дългосрочно пребиваване от някои азиатски дестинации и с предимството на пълната интеграция в ЕС и Шенген.

