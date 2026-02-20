1,6 милиарда мюсюлмани празнуват Рамазан

Светлини, молитви и споделени трапези

С богата украса, тържествени програми и традиционния ритъм на барабани в много градове по света бе посрещнат свещеният за мюсюлманите месец Рамазан. Милиони вярващи украсиха джамии, домове и обществени пространства, за да отбележат настъпването на най-очаквания месец в ислямския календар.

Тази година постът започна на 19 февруари и ще продължи до вечерта на 19 март. Близо 1,6 милиарда мюсюлмани по света ще спазват поста, който е един от петте основни стълба на исляма.

Празнична атмосфера обхвана и центъра на Лондон, където известната улица Ковънтри Стрийт беше осветена със специална рамазанска украса. Пешеходната артерия, свързваща Пикадили Съркъс и Лестър Скуеър, бе украсена със светлинни инсталации с надпис „Честит Рамазан“. В Анкара, Истанбул и други големи градове на турската държава също бяха укарсени ключови места и джамии.

Султанът на единайсетте месеца

В ислямската традиция Рамазан е наричан „Султанът на единадесетте месеца“, тъй като се счита за най-благодатния период от годината. През него вярващите се стремят към духовно пречистване, търпение, смирение и милосърдие към нуждаещите се.

Постът започва всеки ден на разсъмване със сахур – ранното хранене преди изгрева. От този момент до залез слънце постещите се въздържат от храна, напитки и плътски удоволствия. С настъпването на вечерта призивът от джамията оповестява края на дневния пост, а семействата се събират на традиционната вечеря ифтар, която обикновено започва с фурми и вода, следвани от супи, месни ястия, десерти, чай и кафе.

След вечерята в джамиите се извършва специалната молитва теравих, която се чете всяка вечер през целия месец.

Защо се променят датите

Рамазан се определя според ислямския лунен календар Хиджра, при който месеците са с продължителност 29 или 30 дни. Тъй като лунната година е с около 11 дни по-къса от слънчевата, месецът се измества назад всяка година.

Така през 2030 г. Рамазан ще бъде отбелязан два пъти – в началото и в края на годината. До 2031 г. постът постепенно ще съвпадне със зимния период в Северното полукълбо, когато дните са най-къси.

Продължителността на поста варира според географското положение. В северните държави през тази година постът продължава около 12–13 часа дневно, докато в страни от Южното полукълбо достига 14–15 часа, макар че и там часовете постепенно намаляват към края на месеца.

Повече от въздържание

Рамазан не е само период на лишения. Месецът се възприема като време за споделяне и солидарност. По традиция фирми, общини и обществени организации организират общи ифтари за служители и жители, а семействата канят близки и съседи на обща трапеза.

В редица страни продължава и традицията на барабанистите, които в ранните часове обикалят кварталите, за да събудят хората за сахур – обичай, запазен от османско време. На рамазанската трапеза присъстват и характерни ястия като специалната пита, приготвяна само през този месец, както и сладкиши като гюллач – десерт с вековна история.

През месеца в много градове се организират вечерни панаири, културни програми, театрални представления и забавления за деца, които превръщат вечерите след поста в истински празник.

Особено важни през Рамазан са благотворителността и грижата за нуждаещите се. Вярващите се насърчават да подпомагат бедни семейства, самотни хора и съседи в нужда, а в много общности се организират дарителски кампании и обществени кухни. Смята се, че добрите дела, извършени през този месец, носят многократно по-голяма духовна награда.

Една от най-очакваните нощи през месеца е т.нар. Нощ на могъществото или Нощ на предопределението, когато според ислямската традиция е било низпослано първото откровение на Корана. Тя се отбелязва с продължителни молитви и размисъл, а вярващите считат, че молитвите тогава имат особена сила.

В края на свещения месец настъпва празникът Рамазан байрам, който бележи завършека на постите. Тогава семействата се събират, по-младите посещават по-възрастните за прошка, а домовете се изпълват с гости, сладкиши и добро настроение. Празникът е символ на помирение, благодарност и ново начало.

Така Рамазан остава не просто време на въздържание, а период на духовно обновление, на повече човечност, съпричастност и споделена радост – ценности, които вярващите се стремят да запазят и след края на свещения месец.

Вяра и здраве

Много хора виждат в поста и положителен ефект върху здравето. Според различни изследвания периодичното гладуване може да подпомогне регулирането на кръвната захар, намаляването на телесното тегло и подобряването на метаболизма. Смята се още, че то подпомага възстановителните процеси в организма, дава почивка на храносмилателната система и подобрява общия тонус.

Най-важният смисъл на Рамазан обаче остава духовният – месец, в който вярващите търсят вътрешно пречистване, повече състрадание и добри дела, за да посрещнат празника Рамазан байрам с чисто сърце и нова надежда.

