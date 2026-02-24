Общество

Потресаващи реакции от жестоката драма на Вальо Михов

Очевидно обществото ни отива към дъното

Снимка: Нова телевизия
24 фев 26
2078
Потресаващо беше интервюто на бившия президент на БФС Валентин Михов по Нова. Това каза пловдивският адвокат Тодор Кръстев по повод интервюто на Михов пред Мон Дьо.

И добавя:

"Потресаващо като съдържание, но и още по-потресаващо като откровеност. Защото човек на неговото ниво, досега толкова откровен в личен план, не си спомням да е бил.

"Аз бях на дъното, пребиван и изнудван от един изрод и бандата му за пари. Принудих се да търся заеми от порядъка на 300-500 лева, за да мога да преживявам", разказваше. Представяте ли си!

Не искам да продължавам с цитатите, защото наистина не е за разказване.

По обясними причини това негово интервю се преразказва в много медии. И имах лошата идея да се загледам в коментарите под информацията.

И знаете ли, че почти 90% от коментиращите откровено злорадстваха, или казано модерно, го хейтваха.

Не знам. Или като общество в морален план сме се засилили към дъното, или дано тези, които коментират, не са представителна извадка на обществото ни".

