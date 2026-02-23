Започна късметлийски период за 5 зодии

Седмичният хороскоп за периода 23 февруари - 1 март 2026 г. разкрива осезаемо нарастване на инерцията с края на февруари и началото на март. Според най-новата астрологична прогноза за седмицата, благоприятното планетарно подравняване между Юпитер, Венера и Меркурий подобрява синхрона, комуникацията и потока от възможности. Ако сте търсили кои са късметлийските зодиакални знаци тази седмица, пет знака се открояват. Това не е внезапен късмет. Това е структурирана седмична астрологична промяна, която възнаграждава решителните действия.

Защо късметът се подобрява тази седмица

Седмичните астрологични прогнози са повлияни от три важни фактора:

Влиянието на Юпитер тази седмица разширява потенциала за растеж и увереността.

Седмичният транзит на Венера подобрява хармонията в любовта и финансовите разговори.

Движението на Меркурий изостря комуникацията и точния момент за преговори.

В средата на седмицата Луната активира домовете, свързани с действията, като придвижва разговорите и плановете напред. Бавната енергия на февруари започва да преминава към прогреса на ранния март.

С прости думи: яснотата заменя колебанието.

5 зодиакални знака навлизат в късметлийска фаза тази седмица

Овен - Набира скорост в кариерата

Овенът усеща осезаем професионален подем.

Прогноза:

Получавате одобрение или отговор

Възможностите за лидерство се увеличават

Финансовите преговори се подобряват

Юпитер активира зоната на амбицията ви, засилвайки видимостта ви.

Най-добър ден: сряда, 25 февруари

Предупреждение: Избягвайте прибързани решения в края на седмицата.

Лъв - Признание и социални успехи

Лъвът се възползва от повишена видимост и увереност.

Прогноза:

Контактите водят до възможности

Творческите проекти получават похвала

Романтичното привличане се засилва

Венера усилва харизмата ви, а Меркурий подобрява уменията ви за представяне.

Най-добър ден: четвъртък, 26 февруари

Предупреждение: Не обещавайте повече, отколкото можете да изпълните.

Стрелец - Завръща се движението напред

Стрелецът отново усеща разширяваща се енергия.

Прогноза:

План за пътуване или обучение напредва

Бизнес разговор придобива яснота

Емоционалното объркване се изчиства

Тази седмица бележи преход от планиране към действие.

Най-добър ден: петък, 27 февруари

Предупреждение: Фокусирайте се върху един основен приоритет.

Телец - Финансовата стабилност се подобрява

Телецът наблюдава стабилни печалби вместо драматични промени.

Прогноза:

Плащане или финансова яснота

Спокоен разговор във връзката

Продуктивен напредък в работата

Венера подкрепя материалния ви сектор.

Най-добър ден: понеделник, 23 февруари

Предупреждение: Избягвайте емоционални разходи.

Везни - Яснота и възможности във взаимоотношенията

Везните усещат по-плавна комуникация и дипломатичност.

Прогноза:

Честен разговор в любовта

Социална покана или сътрудничество

Подобрен баланс в партньорството

Меркурий засилва уменията ви за преговори.

Най-добър ден: неделя, 1 март

Предупреждение: Не отлагайте решения, които изискват ангажимент.

