Започна късметлийски период за 5 зодии

Седмичният хороскоп за периода 23 февруари - 1 март 2026 г. разкрива осезаемо нарастване на инерцията с края на февруари и началото на март. Според най-новата астрологична прогноза за седмицата, благоприятното планетарно подравняване между Юпитер, Венера и Меркурий подобрява синхрона, комуникацията и потока от възможности. Ако сте търсили кои са късметлийските зодиакални знаци тази седмица, пет знака се открояват. Това не е внезапен късмет. Това е структурирана седмична астрологична промяна, която възнаграждава решителните действия.
Защо късметът се подобрява тази седмица
Седмичните астрологични прогнози са повлияни от три важни фактора:
Влиянието на Юпитер тази седмица разширява потенциала за растеж и увереността.
Седмичният транзит на Венера подобрява хармонията в любовта и финансовите разговори.
Движението на Меркурий изостря комуникацията и точния момент за преговори.
В средата на седмицата Луната активира домовете, свързани с действията, като придвижва разговорите и плановете напред. Бавната енергия на февруари започва да преминава към прогреса на ранния март.
С прости думи: яснотата заменя колебанието.
5 зодиакални знака навлизат в късметлийска фаза тази седмица
Овен - Набира скорост в кариерата
Овенът усеща осезаем професионален подем.
Прогноза:
Получавате одобрение или отговор
Възможностите за лидерство се увеличават
Финансовите преговори се подобряват
Юпитер активира зоната на амбицията ви, засилвайки видимостта ви.
Най-добър ден: сряда, 25 февруари
Предупреждение: Избягвайте прибързани решения в края на седмицата.
Лъв - Признание и социални успехи
Лъвът се възползва от повишена видимост и увереност.
Прогноза:
Контактите водят до възможности
Творческите проекти получават похвала
Романтичното привличане се засилва
Венера усилва харизмата ви, а Меркурий подобрява уменията ви за представяне.
Най-добър ден: четвъртък, 26 февруари
Предупреждение: Не обещавайте повече, отколкото можете да изпълните.
Стрелец - Завръща се движението напред
Стрелецът отново усеща разширяваща се енергия.
Прогноза:
План за пътуване или обучение напредва
Бизнес разговор придобива яснота
Емоционалното объркване се изчиства
Тази седмица бележи преход от планиране към действие.
Най-добър ден: петък, 27 февруари
Предупреждение: Фокусирайте се върху един основен приоритет.
Телец - Финансовата стабилност се подобрява
Телецът наблюдава стабилни печалби вместо драматични промени.
Прогноза:
Плащане или финансова яснота
Спокоен разговор във връзката
Продуктивен напредък в работата
Венера подкрепя материалния ви сектор.
Най-добър ден: понеделник, 23 февруари
Предупреждение: Избягвайте емоционални разходи.
Везни - Яснота и възможности във взаимоотношенията
Везните усещат по-плавна комуникация и дипломатичност.
Прогноза:
Честен разговор в любовта
Социална покана или сътрудничество
Подобрен баланс в партньорството
Меркурий засилва уменията ви за преговори.
Най-добър ден: неделя, 1 март
Предупреждение: Не отлагайте решения, които изискват ангажимент.
