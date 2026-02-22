Застреляха наркобос номер 1 и стана страшно

Лидерът на най-големия наркокартел в Мексико - „Новото поколение на Халиско“ (CJNG), Немесио Сервантес, с прякор Ел Менчо, беше застрелян по време на специална операция на Въоръжените сили на Републиката, а после в държавата стана страшно.

Това пише вестник Milenio, като се позовава на източници от правителството.

След убийството му в щата Халиско, членове на картела започнали да блокират пътища, масово да палят коли и търговски предприятия.

Според вестник El Universal, бунтовете от Халиско се пренесли в столицата, където са нападнати и потрошени стотици аптеки и магазини. В десетки общини са блокирани ключови магистрали, в които горят коли и се трошат камиони.

Обявено е извънредното положение, а националната гвардия и местната полиция са разположени навсякъде в опит да стабилизират ситуацията и да защитят населението.

Сервантес беше смятан за най-влиятелния наркобос в страната след ареста на Хоакин Гусман, с прякор Ел Чапо (Късият). CJNG контролира значителна част от трафика на наркотици и оперира в много щати на Мексико.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com