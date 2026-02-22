Славена Вътова призна за шеф Ангелов

Новият сезон на Hell’s Kitchen даде заявка за люта надпревара в буквалния и преносен смисъл. Вратите на Кухнята на Ада се отвориха широко за 13 български популярни лица и звезди. Сред тях е Славена Вътова, която днес в студиото на „Събуди се“ споделя емоциите и преживяванията си на горещата арена. Признава, че шеф Ангелов е напълно безкомпромисен, но въпреки това тя се чувства добре във формата. В семейна среда Славена се справя с готвенето, но всичко е различно при изпитанието Hell’s Kitchen. Това е школа, от която всеки излиза с много позитиви свързани с готвенето, комуникацията, синхрона, баланса и дори устойчивостта.

„В Hell’s Kitchen не става въпрос само за готвене, въпреки че това е акцента. За да се получи една чиния и да изглежда добре, трябва всички компоненти да бъдат изнесени в един и същ момент. Същото важи и за отбора. Най-важна е отборната игра, за да можеш да продължиш напред. Всички трябва да сме в синхрон и да се разбираме. В предаването има цветни характери, а аз имам късмет, че имам добри съотборници и комуникацията е на добро ниво. Често в подобни формати обстановката се нажежава от липса на време или грешка. Балансът при комуникацията зависи от желанието на човек и на силна психика“, разкрива първите си впечатления Славена.

Участничката разказва, че от малка носи любовта към кухнята и вкусната храна, и има желание да предаде чувството на дъщерите си. И двете обичат да се включват, да помагат и творят в кухнята. Самата Славена развива интерес към растителното и здравословно хранене и не спира да се развива и да се усъвършенства. „Кухнята е един необятен свят и съм щастлива, че имам възможността да получа повече знания и информация в тази посока.“

Тя признава, че не лишава от нищо семейната трапеза, но обича да обяснява за ползите и вредите от различни продукти и храни. Правилото й е, че при хубава храна и повече движение, може да се намери баланса.

„Ако има нещо, което винаги може да ме изкуши, това е топлия хляб. Обожавам да меся и го свързвам с нашите традиции. За първи път поисках да направя сама питка за прощъпулника на Ема. Справих се и стана вкусна и достатъчно бухнала, асиметрична питка. От този момент, винаги аз съм човекът, който приготвя хляба или питката за всеки празник на близки и приятели“, споделя Славена Вътова.

