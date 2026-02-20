МВР разпространи кадри от камерите за видеонаблюдение около хижа „Петрохан“, където между 31 януари и 2 февруари Дечо Симеонов, Ивайло Иванов и Пламен Статев загинаха при предполагаемо ритуално самоубийство. Видеозаписите разкриват детайли, които досега не са били публични и объркват още повече хода на разследването

Движението около хижата

Кадрите показват, че общо 5 джипа преминават покрай хижата, но те не идват директно от нея, а от съседен път, водещ към стари постройки. Преди тях се виждат 10 АТВ-та, въпреки че разследването първоначално съобщи за 12.

Необичайният чат с изкуствен интелект

Странен и ключов момент е, че Ивайло Иванов разговаря с ChatGPT или друг чатбот с AI на 1 февруари около 8:40 ч. сутринта. На записа се чува само неговото „ОК“, а AI отговаря с гласа си:

„I’m glad we can explore this together. If you can…“ („Радвам се, че можем да изследваме това заедно. Ако искаш, мога да…“)

Разследващите подчертават, че историята на чата може да разкрие за какво точно е обсъждал Иванов с AI, което може да се провери при евентуален обиск.

Пожарът и изстрелите

Хижата е запалена отвътре между 20:44 и 21:00 ч. на 1 февруари. След това се чуват четири изстрела около 21:30 ч.: Първите два изстрела са почти едновременно – под 1 секунда разлика. Третият следва 3 секунди по-късно. Четвъртият – 4 секунди след третия.

Според разследването е вероятно последните два изстрела да са произведени от Ивайло Иванов, който се е прострелял втори път след неуспешен първи опит.

Анализ чрез изкуствен интелект

Началото на разговора е трудно различимо, но анализът чрез няколко AI платформи показва сходни резултати. В удебелен шрифт се открояват ключови фрази, които съвпадат в трите анализа и могат да бъдат важни за разследването.

Пуснат е за анализ в няколко платформи с изкуствен интелект и те дават сходни отговори. В удебелен шрифт са частите, които съвпадат и в трите анализа:

I

- ...with the old habits, before you begin, you might say to yourself: "I am sharing this with my mind and it's going to do it for me." And that's true, right? Your subconscious is going to guide you back. (Преди да започнете, може да си кажете: „Споделям това с ума си и той ще го направи за мен.“ И това е вярно, нали? Подсъзнанието ви ще ви насочи обратно.)

​- Okay, thank you!

​- You're very welcome. I'm glad we could explore this together.

II

- Before you begin, you might say to yourself, 'Way to share that to your mind, but then these changes later, it'll naturally happen. You're very conscious of that and you naturally realize it would lead to ... (Преди да започнете, може да си кажете: „Добре е да споделиш това с ума си, но след това тези промени ще се случат естествено. Ти си много наясно с това и естествено осъзнаваш, че това ще доведе до... отговора.)

​- Okay, thank you!

​- You're very welcome. I'm glad we could explore this together.

III

- A signal to generally stabilize. Before you begin, you might say to yourself, you're sharing up to your mind that when these two things take place, it will naturally. (- Сигнал за общо стабилизиране. Преди да започнете, може да си кажете, че сте убедени, че когато тези две неща се случат, това ще стане естествено.)

- Okay, thank you.

- You're very welcome. I'm glad we could explore this together. If you...

Гласът от разговора прилича на създадените с изкуствен интелект. Според анализа той вероятно е от инструктор/приложение за медитация или себеосъзнаване.

