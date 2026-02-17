Кошмар без край! Задържаха учител за секс с 13-годишна

Учител от Плевенско е задържан за сексуално посегателство над две 13-годишни момичета, на които преподавал, предаде NOVA. На преподавателя е повдигнато обвинение на база показанията от децата.

29-годишният мъж преподава математика в училището в село Садовец. Той е обвинен в сексуален контакт с едно 13-годишно момиче на 30 декември 2025 г. и блудство с друго на същата възраст през месец февруари 2023 година.

Извършват се действия по разследването, като с оглед чувствителността на информацията и възрастта на пострадалите лица, както и наличието на законовите предпоставки за разглеждането на делото при закрити врата, на този етап от разследването няма да се предостави друга информация по случая.

Това е поредният подобен случай у нас. През лятото в София беше арестуван и друг учител - отново по обвинения в педофилия. По думите на потърпевшата 30-годишният ѝ преподавател по физическо възпитание я водил 6-7 пъти в хостел.

