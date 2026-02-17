48 часа напрежение: магнитна буря разтърсва планетата

В неделя Земята беше засегната от мощна магнитна буря, съобщава Лабораторията за изследвания на рентгеновата астрономия (XRAS), и последиците от това ще се усещат следващите дни.

Явлението започна с един ден по-рано от прогнозираното. Специалистите обясняват, че днес и утре се очаква повишена геомагнитна активност заради изхвърляне на коронална маса от Слънцето.

Тази нощ, под влиянието на колебанията в магнитното поле, светлината на полярните сияния стана значително по-интензивна.

Магнитните бури са естествена част от космическите процеси, но могат да окажат влияние върху технологиите и човешкото здраве, предава megavselena.bg.

Те могат да причинят краткотрайни смущения в GPS сигналите, радиокомуникациите и сателитните системи. Някои хора могат да усетят главоболие, умора или раздразнителност.

Препоръчително е да се избягват интензивни физически натоварвания и стресови ситуации, както и да се обръща внимание на контрола на кръвното налягане.

Препоръчително е да се избягват резки движения, големи физически натоварвания и да се осигури достатъчно почивка.

Хората с хронични заболявания, особено сърдечно-съдови, трябва да следят състоянието си и при необходимост да се консултират с лекар.

Пийте достатъчно вода и поддържайте здравословен режим на хранене, за да минимизирате влиянието на магнитните колебания върху организма.

