Съветът за мир на Тръмп! Европа праща комисар. А България?

Еврокомисарят Дубравка Шуица ще пътува до Вашингтон тази седмица, за да участва в първото заседание на Съвета на мира, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп. Тя ще участва в качеството си на наблюдател, заяви говорител на Европейската комисия в понеделник.

Помолен да коментира дали ЕК е съгласувала това решение с държавите от ЕС, говорителят посочи, че върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас е в контакт с всички свои европейски колеги.

От Европейската комисия учотниха, че ЕС не става член на Съвета на мира, а участва заради дългогодишния си ангажимент за постигането на мир в региона, както и заради подкрепата на реконструкцията и следвоенното възстановяване в Газа.

Италия, Кипър и Румъния също потвърдиха, че ще участват в заседанието като страни-наблюдателки. България и Унгария са двете държави от ЕС, които са сред учредителите на Съвета за мир на Тръмп.

Говорителят съобщи, че следващата седмица в Брюксел външните министри от ЕС ще обсъдят с върховния представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов възможностите на Еропейския съюз да допринесе за мирния план.



Готови сме да сътрудничим с ООН в прилагането на плана за мир, добави той.



Все още не е ясно дали и на какво ниво България ще бъде представена на срещата на 19 февруари, тъй като тогава се очаква президентът Илияна Йотова да назначи служебното правителство.

