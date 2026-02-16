Ето какво слага на масата Иран за преговорите със САЩ

Иран се стреми към ядрено споразумение със САЩ, което ще донесе икономически ползи и за двете страни, съобщи ирански дипломат в неделя, дни преди втория кръг от преговори между Техеран и Вашингтон.

Иран и САЩ подновиха преговорите по-рано този месец, за да се справят с десетилетния си спор относно ядрената програма на Техеран и да предотвратят нова военна конфронтация. САЩ изпратиха втори самолетоносач в региона и се готвят за възможността за продължителна военна кампания, ако преговорите не успеят, съобщиха американски представители пред Ройтерс.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, говорейки на пресконференция в Братислава, заяви, че президентът Доналд Тръмп е заявил ясно, че би предпочел дипломация и споразумение чрез преговори, като същевременно е дал ясно да се разбере, че това може да не се случи.

„Никой никога не е успявал да постигне успешна сделка с Иран, но ще опитаме“, каза Рубио.

Иран заплаши да удари американски бази в Близкия изток, ако бъде атакуван от американските сили, но в неделя зае помирителна позиция.

„Заради трайността на споразумението е от съществено значение САЩ да се възползват и в области с висока и бърза икономическа възвръщаемост“, заяви заместник-директорът по икономическа дипломация в Министерството на външните работи Хамид Ганбари, според полуофициалната информационна агенция Фарс. „В преговорите са включени общи интереси в нефтените и газовите находища, съвместните находища, инвестициите в минно дело и дори покупките на самолети“, каза Ганбари, твърдейки, че ядреният пакт от 2015 г. със световните сили не е осигурил икономическите интереси на САЩ.

През 2018 г. Тръмп изтегли САЩ от пакта, който облекчи санкциите срещу Иран в замяна на ограничаване на ядрената му програма, и отново приложи строги икономически санкции срещу Техеран.

В петък източник съобщи на Ройтерс, че американска делегация, включваща пратениците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, ще се срещне с ирански представители в Женева във вторник, среща, по-късно потвърдена пред Ройтерс от висш ирански представител в неделя.

„Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще пътуват, мисля, че пътуват точно сега, за да проведат важни срещи и ще видим как ще се развият нещата“, каза Рубио, без да предоставя повече подробности.

