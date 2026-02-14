Всички говорят за речта на Рубио. Посланията

Речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио е от най-интересните моменти от днешната програма на мюнхенската конференция по сигурността. Външният министър на Съединените щати каза, че Америка нито иска, нито се опитва да скъса връзките с Европа. Както и че САЩ още не са сигурни, дали Русия реално иска спиране на войната в Украйна.

Речта на Марко беше коренно различна в сравнение с тази на Джей Ди Ванс преди година. Ако линията при Ванс беше критика към Европа, то в речта на Рубио силно впечатление направи, че многократно беше употребена думата „заедно“. Все пак имаше и преплитане с речта на Ванс като критиките към миграцията, но поднесени по много по-елегантен и деликатен начин, предаде Нова тв.

Рубио заяви, че критиките към Европа са, защото САЩ са загрижени за Европа. Според него Съединените щати винаги ще бъдат "дете" на Европа, но впреки помирителния тон на речта си държавният секретар на САЩ подчерта реалността на новия световен ред.

"Европа и Съединените щати са проливали кръв и са воювали рамо до рамо на бойното поле. От Атлантика до Афганистан. И аз съм тук днес за да изясня, че Америка проправя пътя към нов век на просперитет. И искаме отново да го постигнем заедно с вас - нашите ценени съюзници и най-стари приятели", заяви Рубио.

По-късно Урсула фон дер Лайен сподели, че се чувства успокоена заради речта на Рубио.

Украинският президент Володимир Зеленски също се включи в конференцията. Той изрази надежда, че мирните преговори с посредничеството на САЩ следващата седмица в Женева ще бъдат сериозни и съдържателни, но изрази загриженост, че от Киев „твърде често“ се иска да прави отстъпки.

Реч на държавния секретар на САЩ Марко Рубио пред Мюнхенската конференция за сигурност

Благодаря Ви много.

Събрахме се тук днес като членове на исторически съюз, съюз, който спаси и промени света. Когато тази конференция започна през 1963 г., тя се проведе в нация – всъщност, на континент – която беше разделена сама по себе си. Линията между комунизма и свободата минаваше през сърцето на Германия. Първите бодливи огради на Берлинската стена бяха издигнати само две години по-рано.



И само месеци преди тази първа конференция, преди нашите предшественици да се срещнат за първи път тук, тук в Мюнхен, Кубинската ракетна криза доведе света до ръба на ядрено унищожение. Дори когато Втората световна война все още гореше прясно в паметта на американците и европейците, ние се озовахме пред нова глобална катастрофа – такава с потенциал за нов вид унищожение, по-апокалиптично и окончателно от всичко преди това в историята на човечеството.



По време на това първо събиране съветският комунизъм беше в ход. Хиляди години западна цивилизация висяха на косъм. По това време победата далеч не беше сигурна. Но ние бяхме водени от обща цел. Бяхме обединени не само от това, срещу което се борихме; бяхме обединени от това, за което се борихме. И заедно Европа и Америка надделяха и един континент беше възстановен. Нашият народ просперира. С времето Източният и Западният блок се обединиха отново. Една цивилизация отново стана цялостна.



Онази прословута стена, която беше разделила тази нация на две, падна, а с нея и зла империя, и Изтокът и Западът отново станаха едно цяло. Но еуфорията от този триумф ни доведе до опасна заблуда: че сме навлезли, цитирам, в „края на историята“; че всяка нация сега ще бъде либерална демокрация; че връзките, формирани от търговията и единствено от търговията, сега ще заменят националността; че световният ред, основан на правила – прекалено използван термин – сега ще замени националния интерес; и че сега ще живеем в свят без граници, където всеки става гражданин на света.



Това беше глупава идея, която пренебрегваше както човешката природа, така и уроците от над 5000 години записана човешка история. И ни струваше скъпо. В тази заблуда ние прегърнахме догматична визия за свободна и неограничена търговия, дори когато някои нации защитаваха своите икономики и субсидираха своите компании, за да подкопават систематично нашите – затваряйки нашите заводи, което доведе до деиндустриализация на големи части от нашите общества, изнасяйки милиони работни места от работническата и средната класа в чужбина и предавайки контрола над нашите критични вериги за доставки както на противници, така и на съперници.



Все по-често прехвърляхме суверенитета си на международни институции, докато много нации инвестираха в масивни социални държави за сметка на поддържането на способността да се защитават. Това, дори когато други страни инвестираха в най-бързото военно изграждане в цялата човешка история и не се поколебаха да използват твърда сила, за да преследват собствените си интереси. За да умилостивим климатичния култ, ние си наложихме енергийни политики, които обедняват нашите хора, дори когато нашите конкуренти експлоатират петрол, въглища, природен газ и всичко останало – не само за да захранват своите икономики, но и да ги използват като лост срещу нашата собствена.



И в стремежа си към свят без граници, ние отворихме вратите си за безпрецедентна вълна от масова миграция, която заплашва сплотеността на нашите общества, приемствеността на нашата култура и бъдещето на нашия народ. Допуснахме тези грешки заедно и сега, заедно, дължим на нашия народ да се изправим пред тези факти и да продължим напред, да възстановим.

При президента Тръмп, Съединените американски щати отново ще поемат задачата за обновление и възстановяване, водени от визия за бъдеще, толкова гордо, толкова суверенно и толкова жизненоважно, колкото миналото на нашата цивилизация. И макар че сме готови, ако е необходимо, да направим това сами, нашето предпочитание и надежда е да го направим заедно с вас, нашите приятели тук, в Европа.



За Съединените щати и Европа, ние принадлежим заедно.

Америка е основана преди 250 години, но корените ѝ започват тук, на този континент, много преди това. Човекът, който се засели и изгради нацията, в която съм роден, пристигна на нашите брегове, носейки спомените, традициите и християнската вяра на своите предци като свещено наследство, неразривна връзка между стария и новия свят.



Ние сме част от една цивилизация – западната цивилизация. Свързани сме помежду си от най-дълбоките връзки, които нациите могат да споделят, изковани от векове споделена история, християнска вяра, култура, наследство, език, потекло и жертвите, които нашите предци са направили заедно за общата цивилизация, на която сме наследници.



И ето защо ние, американците, понякога може да изглеждаме малко директни и настоятелни в нашите съвети.

Ето защо президентът Тръмп изисква сериозност и реципрочност от нашите приятели тук, в Европа. Причината за това, приятели мои, е, че ние дълбоко се грижим. Ние дълбоко се грижим за вашето и нашето бъдеще. И ако понякога не сме съгласни, нашите разногласия произтичат от дълбокото ни чувство на загриженост за Европа, с която сме свързани – не само икономически, не само военно. Свързани сме духовно и сме свързани културно.

Искаме Европа да бъде силна.

Вярваме, че Европа трябва да оцелее, защото двете големи войни от миналия век ни служат като постоянно напомняне в историята, че в крайна сметка нашата съдба е и винаги ще бъде преплетена с вашата, защото знаем, че съдбата на Европа никога няма да бъде без значение за нашата собствена.



Националната сигурност, за която е до голяма степен тази конференция, не е просто поредица от технически въпроси – колко харчим за отбрана или къде, как я разполагаме, това са важни въпроси. Те са. Но те не са фундаменталният. Фундаменталният въпрос, на който трябва да отговорим още в началото, е какво точно защитаваме, защото армиите не се борят за абстракции. Армиите се борят за народ; армиите се борят за нация. Армиите се борят за начин на живот. И това е, което ние защитаваме: велика цивилизация, която има всички основания да се гордее със своята история, уверена в бъдещето си и се стреми винаги да бъде господар на собствената си икономическа и политическа съдба.



Тук, в Европа, се родиха идеите, които посяха семената на свободата, променила света. Тук, в Европа, се роди светът – който даде на света върховенството на закона, университетите и научната революция.

Именно този континент създаде гения на Моцарт и Бетовен, на Данте и Шекспир, на Микеланджело и Да Винчи, на Бийтълс и Ролинг Стоунс. И това е мястото, където сводестите тавани на Сикстинската капела и извисяващите се кули на великата катедрала в Кьолн свидетелстват не само за величието на нашето минало или за вярата в Бог, която е вдъхновила тези чудеса.

Те предвещават чудесата, които ни очакват в бъдещето. Но само ако не се извиняваме за наследството си и се гордеем с това общо наследство, можем заедно да започнем работата по предвиждането и оформянето на нашето икономическо и политическо бъдеще.

Деиндустриализацията не беше неизбежна. Тя беше съзнателен политически избор, десетилетно икономическо начинание, което лиши нашите нации от богатството, от производствения им капацитет и от независимостта им.

А загубата на суверенитета на веригата ни за доставки не беше функция на просперираща и здравословна система на световната търговия. Беше глупаво. Беше глупава, но доброволна трансформация на нашата икономика, която ни остави зависими от другите за нашите нужди и опасно уязвими към кризи.



Масовата миграция не е, не е, не е някакъв незначителен проблем. Тя беше и продължава да бъде криза, която трансформира и дестабилизира обществата в целия Запад.

Заедно можем да реиндустриализираме икономиките си и да възстановим капацитета си да защитаваме народа си. Но работата на този нов съюз не трябва да се фокусира само върху военно сътрудничество и възстановяване на индустриите от миналото.

Тя трябва да се фокусира и върху съвместното развитие на взаимните ни интереси и нови граници, освобождаване на нашата изобретателност, нашата креативност и динамичния дух за изграждане на нов западен век. Търговски космически пътувания и авангарден изкуствен интелект; индустриална автоматизация и гъвкаво производство; създаване на западна верига за доставки на критични минерали, която не е уязвима за изнудване от други сили; и обединени усилия за конкуренция за пазарен дял в икономиките на Глобалния Юг. Заедно можем не само да си върнем контрола върху собствените си индустрии и вериги за доставки – можем да просперираме в областите, които ще определят 21-ви век.



Но ние също трябва да поемем контрол над националните си граници. Контролирането на това кой и колко хора влизат в нашите страни не е израз на ксенофобия. Не е омраза. Това е фундаментален акт на национален суверенитет. И невъзможността да го направим не е просто отказ от едно от най-основните ни задължения към нашия народ. Това е неотложна заплаха за структурата на нашите общества и оцеляването на самата ни цивилизация.



И накрая, вече не можем да поставяме така наречения глобален ред над жизненоважните интереси на нашия народ и нашите нации. Не е нужно да изоставяме системата за международно сътрудничество, която създадохме, и не е нужно да разрушаваме глобалните институции на стария ред, които заедно изградихме. Но те трябва да бъдат реформирани. Те трябва да бъдат възстановени.



Например, Организацията на обединените нации все още има огромен потенциал да бъде инструмент за добро в света. Но не можем да пренебрегнем факта, че днес, по най-належащите въпроси пред нас, тя няма отговори и не е играла практически никаква роля. Тя не можа да реши войната в Газа. Вместо това, именно американското ръководство освободи пленниците от варварите и доведе до крехко примирие. То не реши войната в Украйна. Американското лидерство и партньорството с много от страните тук днес бяха необходими, за да се съберат двете страни на масата за преговори в търсене на все още неуловим мир.

То беше безсилно да ограничи ядрената програма на радикалните шиитски духовници в Техеран. Това изискваше 14 бомби, хвърлени с точност от американски бомбардировачи B-2. И не беше в състояние да се справи със заплахата за нашата сигурност от наркотерористичен диктатор във Венецуела. Вместо това бяха необходими американски специални сили, за да изправят този беглец пред правосъдието.



В един идеален свят всички тези проблеми и други щяха да бъдат решени от дипломати и силно формулирани резолюции. Но ние не живеем в идеален свят и не можем да продължаваме да позволяваме на онези, които очевидно и открито заплашват нашите граждани и застрашават глобалната ни стабилност, да се прикриват зад абстракции от международното право, които самите те рутинно нарушават.



Това е пътят, по който президентът Тръмп и Съединените щати са поели. Това е пътят, по който ви молим тук в Европа да се присъедините към нас. Това е път, по който сме вървели заедно преди и се надяваме да вървим заедно отново. В продължение на пет века, преди края на Втората световна война, Западът се разширяваше – неговите мисионери, неговите поклонници, неговите войници, неговите изследователи се изливаха от бреговете му, за да прекосяват океани, да заселват нови континенти, да изграждат огромни империи, простиращи се по целия свят.



Но през 1945 г., за първи път от времето на Колумб, той се свиваше. Европа беше в руини. Половината от нея живееше зад желязна завеса, а останалата изглеждаше сякаш скоро ще последва същото. Великите западни империи бяха навлезли в краен упадък, ускорен от безбожни комунистически революции и от антиколониални въстания, които щяха да трансформират света и да разпрострат червения сърп и чук върху огромни части от картата през следващите години.



На този фон, тогава, както и сега, мнозина стигнаха до убеждението, че ерата на господство на Запада е приключила и че бъдещето ни е предопределено да бъде слабо и слабо ехо от миналото ни. Но заедно, нашите предшественици осъзнаха, че упадъкът е избор и това е избор, който те отказаха да направят. Това направихме заедно веднъж преди и това е, което президентът Тръмп и Съединените щати искат да направят отново сега, заедно с вас.



И затова не искаме нашите съюзници да бъдат слаби, защото това ни прави по-слаби. Искаме съюзници, които могат да се защитят, така че никой противник никога да не се изкуши да изпита колективната ни сила.

Ето защо не искаме нашите съюзници да бъдат оковани от вина и срам. Искаме съюзници, които се гордеят със своята култура и наследство, които разбират, че сме наследници на една и съща велика и благородна цивилизация и които заедно с нас са готови и способни да я защитят.

И затова не искаме съюзниците да рационализират нарушеното статукво, вместо да се съобразяват с необходимото, за да го поправят, защото ние в Америка нямаме интерес да бъдем учтиви и подредени пазители на управлявания упадък на Запада.

Ние не се стремим да разделяме, а да съживим старо приятелство и да обновим най-великата цивилизация в човешката история. Това, което искаме, е обновен съюз, който признава, че това, което е боляло нашите общества, не е просто набор от лоши политики, а неразположение на безнадеждност и самодоволство. Съюз – съюзът, който искаме, е такъв, който не е парализиран до бездействие от страх – страх от изменението на климата, страх от война, страх от технологии. Вместо това искаме съюз, който смело се втурва към бъдещето. И единственият ни страх е страхът от срама да не оставим нациите си по-горди, по-силни и по-богати за нашите деца.



Съюз, готов да защитава нашия народ, да пази интересите ни и да запази свободата на действие, която ни позволява да оформяме собствената си съдба – не такъв, който съществува, за да управлява глобална социална държава и да изкупва предполагаемите грехове на минали поколения. Съюз, който не позволява властта му да бъде прехвърляна на външни изпълнители, ограничавана или подчинена на системи извън неговия контрол; такъв, който не зависи от други за критичните нужди на националния му живот; и такъв, който не поддържа учтивия претекст, че нашият начин на живот е само един сред многото и който иска разрешение, преди да действа. И най-вече, съюз, основан на признанието, че ние, Западът, сме наследили заедно – това, което сме наследили заедно, е нещо уникално, отличително и незаменимо, защото това, в края на краищата, е самата основа на трансатлантическата връзка.



Действайки заедно по този начин, ние не само ще помогнем за възстановяването на разумна външна политика. Това ще ни възвърне по-ясно чувство за себе си. Ще ни възстанови мястото в света и по този начин ще смъмри и възпре силите на цивилизационното заличаване, които днес заплашват както Америка, така и Европа.



И така, във време на заглавия, предвещаващи края на трансатлантическата ера, нека бъде ясно на всички, че това не е нито нашата цел, нито нашето желание – защото за нас, американците, нашият дом може да е в Западното полукълбо, но ние винаги ще бъдем деца на Европа.



Нашата история започна с италиански изследовател, чието приключение в голямата неизвестност, за да открие нов свят, донесе християнството в Америка – и се превърна в легенда, която определи въображението на една от нашите пионерски нации.



Първите ни колонии бяха построени от английски заселници, на които дължим не само езика, който говорим, но и цялата ни политическа и правна система. Границите ни бяха оформени от шотландци-ирландци – този горд, сърдечен клан от хълмовете на Ълстър, който ни даде Дейви Крокет, Марк Твен, Теди Рузвелт и Нийл Армънстронг.



Нашият велик среднозападен център беше построен от германски фермери и занаятчии, които превърнаха пустите равнини в световна селскостопанска сила – и между другото, драстично подобриха качеството на американската бира.????



Нашето разширяване във вътрешността на страната последва стъпките на френски търговци на кожи и изследователи, чиито имена, между другото, все още красят уличните табели и имената на градовете в цялата долина на Мисисипи. Нашите коне, нашите ранчота, нашите родеа – цялата романтика на каубойския архетип, който стана синоним на американския Запад – те са родени в Испания. А най-големият и емблематичен ни град е бил наречен Ню Амстердам, преди да бъде наречен Ню Йорк.

А знаете ли, че в годината, в която е основана моята страна, Лоренцо и Каталина Джеролди са живели в Казале Монферато в Кралство Пиемонт-Сардиния. А Хосе и Мануела Рейна са живели в Севиля, Испания. Не знам какво, ако изобщо са знаели нещо, са знаели за 13-те колонии, които са получили независимост от Британската империя, но ето в какво съм сигурен:

Те никога не са могли да си представят, че 250 години по-късно един от техните преки потомци ще се върне тук днес на този континент като главен дипломат на тази млада нация. И въпреки това ето ме тук, напомнен от собствената ми история, че както нашите истории, така и нашите съдби винаги ще бъдат свързани.

Заедно възстановихме разрушения континент след две опустошителни световни войни. Когато отново се оказахме разделени от Желязната завеса, свободният Запад се обедини с смелите дисиденти, борещи се срещу тиранията на Изток, за да победят съветския комунизъм. Борихме се един срещу друг, после се помирихме, после се борихме, после се помирихме отново. И кървяхме и умирахме рамо до рамо на бойните полета от Капьонг до Кандахар.

И днес съм тук, за да заявя ясно, че Америка проправя пътя за нов век на просперитет и че отново искаме да го направим заедно с вас, нашите скъпи съюзници и най-старите ни приятели.

Искаме да го направим заедно с вас, с Европа, която се гордее със своето наследство и история; с Европа, която има духа на съзиданието на свободата, който изпраща кораби в неизследвани морета и ражда нашата цивилизация; с Европа, която има средствата да се защити и волята да оцелее.

Трябва да се гордеем с това, което постигнахме заедно през последния век, но сега трябва да се изправим пред и да прегърнем възможностите на един нов век – защото вчера е свършило, бъдещето е неизбежно и съдбата ни заедно ни очаква.

Благодаря ви.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com