Новата бомба! Какво направил Алексей Петров за сектата

Алексей Петров лично е съдействал на рейнджърите от групата на Ивайло Калушев да натрупат впечатляващия си боен арсенал. Именно той е гарантирал за тях пред служба КОС в Монтана, която издава разрешителните, както и пред ДАНС. Това твърди сензационно източник на Lupa.bg от службите за сигурност.

Трактора е успял да убеди МВР и ДАНС по "свои канали", че мъжете се нуждаят от "сериозно оборудване", тъй като трябвало да пазят планината. Той ги е представил като "отдадени природозащитници", но и като хора, които щели да противодействат на засиления трафик на мигранти.

От своя страна, Алексей Петров е бил помолен за съдействие от Петко Петков, бащата на лидера на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков. Разрешителните са издадени в Монтана, където Трактора имал свои хора в полицията. Именно от там давали разрешителни на всичките му охранители.

Публично известно е, че убитият през 2023 г. бивш "съветник" в ДАНС и прочутия като "татко Петко" родител на Кирил Петков са били доста близки по линия на бойните изкуства. Според признанията на Бойко Борисов, именно със съсействието на Алексей Петров е осъществена "сглобката" между ГЕРБ и "Продължаваме Промяната", като Борисов и Кирил Петков се срещнали тайно в манастир през 2022 г. (Асен Василев и акад. Николай Денков отричат това да е вярно, а Кирил Петков, който всъщност по думите на Борисов е присъствалия на срещата, не е особено словоохотлив по темата - б.р.).

"Алексей Петров използва всичките си контакти, за да уреди тези разрешителни, при това за максимално кратък срок. За това и те бяха издадени светкавично, а проверките изобщо не бяха детайлни. Петров няколко пъти подчерта, че познава бегло Калушев, но добре Ивайло Иванов, а освен това Петко Петков гарантирал за момчетата и добрите им намерения", разкрива неофициално полицейски източник на Lupa.bg.

Според публикуваната справка на МВР Ивайло Калушев е получил разрешително за две оръжия на 1 ноември 2021 г. Става дума за разрешително №20210792943/01.11.2021 г. То е за две оръжия - автоматичен пистолет „Глок“ и страховитият револвер „Колт Анаконда“ 44 калибър „Магнум“.

Фрапиращ е случаят с 19-годишният тогава Николай Златков, третата жертва от караваната. Той получава разрешително №20230876511/24.02.2023 г. за пистолет „Хеклер и Кох“.

Вчера стана ясно, че МВР набързо е издало разрешителните след обаждания "от високо в София". Човекът, съдействал за въоръжаването на "рейнджърите", е именно Алексей Петров, така че работата се заплита, допълва източникът.

