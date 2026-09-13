Знакова фигура каза кой ще оправи сектата от Пловдив
Само Макаренко и Библията ще изправят сатанистите
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Само Макаренко и Библията ще изправят сатанистите
Германските власти проверяват тежки сигнали за насилие в дом, управляван от религиозна организация
Много влиятелни хора участват в групата на т.нар. "лама"
Членовете на клуба се събират пред статуята на голяма сова
За това се заговори усилено още след намирането на труповете
Оръжията са уредени бързо и "от високо"
Имало секс, горяли прилепи на клада в Мексико
Кметът каза, че познавал мъжете от петроханското НПО от 3-4 години и им вярвал
Като препратка за случая "Петрохан"
Има още много неясни въпроси
Членове на южнокорейската секта Шинчеонгжи са пътували до китайския град Ухан през януари
Лидерите на еврейската секта Белц Хасид, базирана в Северен Лондон, публично заявиха, че на жените трябва да бъде забранено да шофират, съобщи британс...
4-годишната Ани, която бе разчленена от баща си, е била продадена на секта сатанисти. Това е една от версиите, по които работи гръцката полиция за слу...
Има недоразумение, не създаваме ново учение, каза лидерката им
Берлин. Немската полиция щурмува две общности в Бавария, принадлежащи към християнска секта, откъдето изведе 40 деца. Местните власти са действали по...