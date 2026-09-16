Голяма промяна с личните карти. Засяга всички

Електронната идентичност да бъде безплатна – това предвиждат промени в Закона за електронната идентификация, които получиха подкрепа на първо четене в парламентарната Комисия по иновациите и дигиталната трансформация.

Законопроектът вече беше одобрен единодушно и от водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. На заседанието си комисията го подкрепи с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“.

Промените са внесени на 28 август от Петър Тодоров и група народни представители.

Край на таксите

Предложението предвижда да отпадне възможността за събиране на такса при издаването на удостоверение за електронна идентичност. Премахва се и възможността държавата да събира такси за определени проверки на електронната идентичност, когато те са необходими при предоставяне на публични услуги.

Мотивът на вносителите е, че електронната идентичност не трябва да се превръща в поредната платена административна услуга. Тя трябва да бъде базова цифрова инфраструктура, чрез която гражданите да могат сигурно да доказват самоличността си онлайн.

Според Петър Тодоров таксите могат да се превърнат в пречка пред масовото използване на националната схема за електронна идентификация. Именно затова предложението е достъпът до нея да не създава допълнителна финансова бариера.

Личната карта става ключ към е-услугите

Удостоверенията за електронна идентичност са предвидени да се записват върху електронния носител в документите за самоличност – чипа на новите лични карти.

Идеята е чрез тях гражданите да могат да доказват самоличността си дистанционно при използване на електронни услуги на държавата – например пред данъчни и социални институции.

Това е различно от сегашните системи за достъп до отделни електронни услуги. Целта е една цифрова идентичност да може да се използва по-широко, без гражданите да трябва да създават различни регистрации или да преминават през различни процедури пред всяка институция.

Самите чипове вече са част от новите лични карти, но удостоверенията за електронна идентичност все още не са активирани от МВР.

Не е електронен подпис

Електронната идентификация и електронният подпис не са едно и също.

Електронната идентификация доказва кой стои зад дадено електронно действие или заявление. Електронният подпис, от своя страна, служи за подписване на електронни документи и изявления.

Идеята на електронната идентичност е гражданинът да може да влезе в електронната държава така, както на гише показва личната си карта – но дистанционно.

При обсъждането на проекта Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите са дали положителни становища, а Министерството на иновациите и дигиталната трансформация също е изразило подкрепа.

Предстои законопроектът да бъде разгледан и в пленарната зала.