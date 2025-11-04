СДВР с извънредно съобщение за личните карти и шофьорските книжки

Извънредно съобщение за смяната на лични карти и паспорти пусна СДВР. Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, могат да подават заявления за издаване на лични карти и паспорти – с платена такса за обикновена или бърза услуга – във всяко звено „Български документи за самоличност“ (БДС) на територията на София, обяви столичната дирекция във фейсбук.
Ето какво още написаха от СДВР:
🚗 Заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС (с платена такса за обикновена услуга) също могат да се подават в звената БДС към районните управления.
🕗 Работно време на звената БДС към районните управления:
от 08:30 до 17:30 ч., без обедна почивка.
📍 Експресни услуги (лични карти и паспорти) се извършват само в:
Отдел БДС – СДВР, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91
⏰ Работно време в делнични дни: от 08:30 до 17:30 ч., без обедна почивка.
🧾 Готовите лични документи се получават в звеното, в което е подадено заявлението.
📅 График на дежурните звена БДС за съботните дни (08:30 – 14:30 ч.):
✅ 08 ноември 2025 г. – Второ РУ
✅ 15 ноември 2025 г. – Трето РУ
✅ 22 ноември 2025 г. – Четвърто РУ
✅ 29 ноември 2025 г. – Пето РУ
