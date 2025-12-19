ЦСКА с новина за Любо Пенев

Любослав Пенев е преминал първи курс по имунотерапия в Германия, съобщиха от ЦСКА.

Фондация ЦСКА продължава активната си кампания в подкрепа на легендарния бивш нападател на "армейците".

"Любо вече премина първи курс по имунотерапия, като част от необходимите средства за процедурата в размер на 25 302,49 лв. бяха преведени от сумата, набрана чрез дарителската кампания на Фондация ЦСКА.

Към днешна дата (19 декември) общо 612 дарители са откликнали на призива на Фондация ЦСКА за подкрепа на лечението на Любослав Пенев, като след извършения превод наличната сума по дарителската сметка възлиза на 57 517,17 лв.", съобщиха от ЦСКА.

Фондация ЦСКА също се е включила с дарение в размер на 30 000 лв., които ще бъдат използвани изцяло за текущите и предстоящи разходи, свързани с лечението на Любослав Пенев.

"Лечението е процес, който изисква време, постоянство и значителни средства, поради което Фондация ЦСКА отново призовава всички, които имат възможност, да се включат в кампанията. Нека застанем до Любо в най-важната му битка! Любо, с теб сме!", се казва в позицията на клуба и Фондация ЦСКА.

Дарителската сметка на Фондация ЦСКА:

IBAN: BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев

Данните за броя на дарителите и събраните средства се актуализират ежедневно на официалната страница на Фондация ЦСКА.

