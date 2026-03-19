Има ли драма. С колко отбора ще е Англия в ШЛ

Англия все още е в добра позиция в таблицата с коефициентите за допълнително пето място в Шампионска лига за втора поредна година, въпреки елиминациите на четири от шестте отбора от осминафиналите.

Челси, Манчестър Сити, Нюкасъл и Тотнъм бяха елиминирани във вторник и сряда вечер, оставяйки само Арсенал и Ливърпул в състезанието.

Всяка нация получава точки въз основа на представянето на своите клубове в Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. След това общият брой точки се разделя на броя на клубовете, участващи в европейските състезания, като нациите се класират в таблицата по средните си резултати.

Победите носят две коефициентни точки, равенствата - една, а загубите - нито една. Освен това бонус точки се присъждат според крайните позиции в класациите на фазите на турнирите и напредъка през всеки елиминационен кръг. Бонус точките са много по-високи в Шампионската лига в сравнение с другите две състезания.

Англия е с четири точки пред втория в класирането Испания и с пет пред третия Германия.

