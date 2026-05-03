Силна магнитна буря ни мъчи до часове

Силната геомагнитна буря, която удари Земята в началото на месеца, ще продължи да ни мъчи още малко.

Днес, 3 май, магнитосферата ще остане относително спокойна. Условията ще бъдат близки до нормалните, което ще позволи на организма да се възстанови донякъде.

Но утре, 4 май, се очаква ново повишаване на активността до ниво 4. Главоболие, безсъние и обща слабост може да се появят.

Какво е магнитна буря

По време на слънчеви изригвания микрочастици се изхвърлят в космоса и се движат с висока скорост, като се сблъскват с магнитния щит на Земята. Този сблъсък предизвиква смущения, известни като магнитни бури.

Слабите и умерени бури обикновено влияят на метеочувствителните хора, но силните геомагнитни бури могат да влошат състоянието на почти всеки, а също така да нарушат комуникациите, радиосигналите и работата на сателитите.

Кой е в риск?

Метеочувствителни хора

Хора със сърдечно-съдови заболявания или хипертония

Възрастни хора и бременни жени

Хора, изпитващи хроничен стрес или силна умора

Най-чести симптоми

Внезапни пристъпи на мигрена или тежест в главата

Скокове в кръвното налягане и учестен пулс

Болки в ставите и мускулна слабост

Нарушения на съня: безсъние през нощта или прекомерна сънливост през деня

Раздразнителност и емоционална нестабилност

Как да се предпазим: съвети от експерти

Магнитните бури влияят на вискозитета на кръвта, като увеличават натоварването върху сърцето. За да преминете през този период по-леко, следвайте тези прости съвети:

Поддържайте добра хидратация. Пийте повече вода. Билкови чайове с мента или маточина могат да помогнат за успокояване на нервната система.

Избягвайте стимуланти. Ограничете кафето, енергийните напитки и алкохола - те могат да засилят ефекта върху кръвоносните съдове.

Хранете се леко. Избягвайте мазни и прекалено солени храни, за да предотвратите отоци и скокове в кръвното налягане.

Сън и чист въздух. Осигурявайте си поне 7–8 часа сън. Вечерна разходка навън може да облекчи „магнитното“ напрежение по-добре от електронните устройства.

Контрол на медикаментите. Ако имате хронични заболявания, уверете се, че разполагате с необходимите лекарства.

