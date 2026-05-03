Силна магнитна буря ни мъчи до часове

Силната геомагнитна буря, която удари Земята в началото на месеца, ще продължи да ни мъчи още малко.
Днес, 3 май, магнитосферата ще остане относително спокойна. Условията ще бъдат близки до нормалните, което ще позволи на организма да се възстанови донякъде.
Но утре, 4 май, се очаква ново повишаване на активността до ниво 4. Главоболие, безсъние и обща слабост може да се появят.
Какво е магнитна буря
По време на слънчеви изригвания микрочастици се изхвърлят в космоса и се движат с висока скорост, като се сблъскват с магнитния щит на Земята. Този сблъсък предизвиква смущения, известни като магнитни бури.
Слабите и умерени бури обикновено влияят на метеочувствителните хора, но силните геомагнитни бури могат да влошат състоянието на почти всеки, а също така да нарушат комуникациите, радиосигналите и работата на сателитите.
Кой е в риск?
Метеочувствителни хора
Хора със сърдечно-съдови заболявания или хипертония
Възрастни хора и бременни жени
Хора, изпитващи хроничен стрес или силна умора
Най-чести симптоми
Внезапни пристъпи на мигрена или тежест в главата
Скокове в кръвното налягане и учестен пулс
Болки в ставите и мускулна слабост
Нарушения на съня: безсъние през нощта или прекомерна сънливост през деня
Раздразнителност и емоционална нестабилност
Как да се предпазим: съвети от експерти
Магнитните бури влияят на вискозитета на кръвта, като увеличават натоварването върху сърцето. За да преминете през този период по-леко, следвайте тези прости съвети:
Поддържайте добра хидратация. Пийте повече вода. Билкови чайове с мента или маточина могат да помогнат за успокояване на нервната система.
Избягвайте стимуланти. Ограничете кафето, енергийните напитки и алкохола - те могат да засилят ефекта върху кръвоносните съдове.
Хранете се леко. Избягвайте мазни и прекалено солени храни, за да предотвратите отоци и скокове в кръвното налягане.
Сън и чист въздух. Осигурявайте си поне 7–8 часа сън. Вечерна разходка навън може да облекчи „магнитното“ напрежение по-добре от електронните устройства.
Контрол на медикаментите. Ако имате хронични заболявания, уверете се, че разполагате с необходимите лекарства.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com