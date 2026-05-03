Минус 3 градуса в началото на седмицата, а след това - плюс 27. Времето готви и неприятни изненади

Сутринта в понеделник ще остане студено за сезона. Минималните температури ще се движат между 0° и 5°, а в котловините и ниските полета на места ще падат до минус 2° – минус 3°, което създава условия за слани. Това ще бъде риск за ранните насаждения и овощните дръвчета.

Във вторник температурите ще започнат осезаемо да се повишават, като максималните стойности в цялата страна ще преминат границата от 20°. В сряда времето ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на високата облачност. Ще духа слаб до умерен южен вятър, който ще донесе още по-топъл въздух. Следобедните температури ще достигат 25°–27°, а на места и малко по-високи стойности, прогнозират от "Метео Балканс".

В четвъртък времето ще остане приятно и топло в Централна и Източна България, където ще преобладава слънце. Над западните райони обаче атмосферата ще стане по-неустойчива. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

В петък и събота неустойчивото време ще обхване по-голяма част от страната. С усилване на северозападния вятър ще нахлуе по-хладен въздух. Очакват се краткотрайни валежи, гръмотевични бури и локално интензивни явления. Температурите ще се понижат, като в събота максималните ще бъдат предимно между 17° и 22°.

След летния полъх в средата на седмицата, краят ѝ ще донесе по-свежо време и типична пролетна динамика с валежи и гръмотевици.

